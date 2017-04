C’est l’heure du ménage de printemps à Montréal-Nord

L’arrondissement a lancé son ménage de printemps au début du mois d’avril. Il demande aux citoyens d’être patients, l’opération devrait s’étirer jusqu’au mois de mai.

Le neige étant fondue, le paysage est à nouveau marqué par les nombreux détritus qui s’entassent dans les parcs, le long des trottoirs et dans les abris d’autobus.

Pour ramasser le tout, l’arrondissement a lancé son opération de nettoyage. Celle-ci devrait durer 5 semaines. Le balayage des rues et des mails centraux est en cours, ainsi que le nettoyage des trottoirs et la réparation des nids de poule. L’arrondissement commence également à préparer les parcs, 20% d’entre eux sont même déjà opérationnels.

Mais toutes ces manœuvres prennent du temps. «Avec le beau temps, on voudrait que ça soit propre instantanément. Mais l’opération pour récupérer la pierre est lente pour éviter de dégager de la poussière», analyse Gilbert Bédard, directeur des travaux publics de l’arrondissement.

Ménage nécessaire

Le 13 avril, TC Media s’est promené à plusieurs endroits de l’arrondissement afin de constater l’ampleur de la tâche. Au carrefour du boulevard Pie-IX et Henri-Bourassa, autour de l’aréna Garon, au croisement des boulevards Léger et Lacordaire ou encore sur les rues perpendiculaires au boulevard Rolland à proximité de la Maison culturelle et communautaire, les déchets s’accumulent dans la végétation ou le long du trottoir.

«Sur les rues, ça va, mais sur les terrains qui appartiennent à la ville ou sur les trottoirs, il y a un laisser-aller», remarque Martine qui attend le bus.

Mais pour certains citoyens rencontrés, cela n’a rien d’alarmant. «C’est passable. C’est nécessaire que le ménage de printemps s’en vienne», remarque un passant. «Montréal-Nord est propre. Il y a des déchets qui trainent, mais ce n’est pas beaucoup, c’est normal», ajoute Marie-Marthe qui habite à Rivière-des-Prairies.

Plusieurs artères de l’arrondissement, comme le boulevard Rolland ou certains endroits sur Léger, sont en effet déjà propres. La différence est visible au premier coup d’œil.