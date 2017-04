500 000$ pour le Corridor vert de Montréal-Nord

Le Corridor vert, un projet de verdissement d’une zone comprenant cinq écoles de Montréal-Nord, a reçu un coup de pouce d’un demi-million de dollars de la part du Groupe Banque TD.

Cet argent contribuera à la réalisation de plusieurs projets, principalement autour de l’école Lester B. Pearson de la Commission scolaire English-Montréal. L’établissement se dotera d’un parc récréatif et pédagogique avec un mini terrain de soccer, des paniers de basketball, des tables de pique-nique et des modules de jeux. Une murale, réalisée avec les élèves de l’école, sera peinte sur un mur extérieur.

«Le Corridor vert touche cinq écoles et ça, ça nous a plu. Il ressemble aux communautés que nous servons, il répond aux questions d’environnement, de diversité et de multiculturalisme» détaille Mme Sylvie Demers, présidente de la direction du Québec du Groupe Banque TD, qui devient le premier contributeur financier privé associé au projet.

Deuxième année



Le Corridor vert couvre un secteur d’un demi-kilomètre carré, compris entre les rues Pascal et Renoir et les avenues P. M. Favier et Hurteau. Il est caractérisé par une forte densité de résidents. Chaque jour, plus de 6 000 jeunes, parents et personnel scolaire y circulent.

Annoncé à la fin de l’année 2015, le projet vise à réduire les îlots de chaleur et à faire du secteur «un endroit décloisonné, un espace de vivre ensemble» explique Christine Black, la mairesse de l’arrondissement.

Étalé sur cinq ans, le projet est porté par la Ville de Montréal, l’arrondissement de Montréal-Nord, la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, la Commission scolaire English Montréal, Vélo-Québec et la Soverdi. Avec la participation des citoyens et des organismes communautaires.

L’année dernière, il a permis l’installation de bacs à fleurs construits par les élèves autour de l’école Henri-Bourassa, le verdissement des cours d’école par la plantation d’une centaine de végétaux, la création d’une rue partagée sur la rue Dijon.