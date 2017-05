Un frigo communautaire à Montréal-Nord

Un regroupement de citoyens se lance dans la mise en place du premier frigo communautaire à Montréal-Nord. Le projet en est à ses débuts et cherche des partenariats pour prendre son envol.

Pensé par des membres du Système alimentaire pour tous, rassemblement citoyen qui lutte pour un meilleur accès à l’alimentation à Montréal-Nord, le «Frigo pour tous» a pour but de récolter des surplus de nourriture et de les rendre accessibles à tous, gratuitement.

Il est pour l’instant presque vide, mais bel et bien branché au sein du Carrefour Alimentaire pour tous, le local de rencontre et d’activités des citoyens engagés dans le système alimentaire pour tous.

«Le frigo pour tous appartient aux citoyens. Plus on en parle, plus les habitants du Nord-Est de l’arrondissement vont savoir qu’il est là pour eux», Julie Sigouin, citoyenne qui a proposé l’idée du frigo partagé

Pour se remplir, le premier frigo communautaire de Montréal-Nord compte sur les citoyens qui peuvent venir déposer la nourriture qu’ils ne seront pas en mesure de consommer avant sa péremption. Mais, pour permettre une offre plus régulière, plus diversifiée et plus importante, les citoyens aimeraient avoir le soutien des entreprises du quartier.

«Nous allons aller à la rencontre des commerçants, des épiciers et des restaurateurs pour leur expliquer notre démarche et leur demander s’ils accepteraient de nous donner une partie de leur surplus. Nous pourrons même aller chercher les marchandises pour les mettre dans le frigo s’ils ne peuvent pas nous les apporter» détaille Julie Sigouin, citoyenne à l’origine du projet.

Lutter contre le gaspillage

Le frigo est entièrement géré par les citoyens qui le visitent trois fois par semaine pour s’assurer que tout est consommable et qu’il reste propre. Ils sont soutenus dans leur projet par Panier Futé Coop et Parole d’excluEs.

Les gens qui souhaitent déposer ou prendre de la nourriture peuvent le faire sans se sentir observés puisque le frigo est installé à l’entrée des locaux du Carrefour alimentaire pour tous.

«Ce frigo n’est pas une solution de dépannage alimentaire pour les plus démunis. S’il peut aider des gens qui en ont besoin, tant mieux, mais Il faut plutôt le voir comme un projet pour lutter contre le gaspillage alimentaire, une initiative pour partager la nourriture» explique David Dufour, chargé de projet Mobilisation pour l’accès à l’alimentation de Parole d’excluEs.

N’empêche, un foyer sur trois était touché par l’insécurité alimentaire en 2008, selon une étude de Direction de la Santé Publique.

D’autres projets

Si le projet fonctionne bien, d’ici deux ou trois ans, d’autres frigos pourraient être installés à Montréal-Nord. Les citoyens pensent notamment à en mettre un au cœur de l’îlot Pelletier.

Le frigo communautaire, à l’instar des jardins collectifs de l’îlot Pelletier ou de la coopérative de solidarité et de distribution alimentaire Panier Futé Coop, s’inscrit dans les projets du système alimentaire pour tous, mis en place à Montréal-Nord par des citoyens, soutenus par Paroles d’excluEs et le Comité de suivi en sécurité alimentaire (CSSA).