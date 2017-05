Les Marchés du Nord sont de retour

Officiellement ouverts à la fin de l’été dernier, les deux marchés de quartier de Montréal-Nord reviendront dès le 24 juin.

Les Nord-montréalais pourront à nouveau avoir accès à des fruits, légumes et autres produits de première nécessité, à prix abordables, chaque fin de semaine, jusqu’à la mi-octobre.

Contrairement à l’année passée, les deux marchés ne se tiendront plus en même temps. Le marché installé au croisement de la rue Charleroi et de l’avenue Armand-Lavergne sera ouvert le samedi, tandis que le marché du nord-est, établi sur la rue Pascal près du boulevard Rolland, ouvrira ses portes le dimanche. Ils seront accessibles une heure de plus qu’avant, soit de 9h à 17h.

Ponctuellement, activités et animations seront programmées en marge des marchés. L’arrondissement de Montréal-Nord invite les citoyens à suivre la programmation sur la page Facebook «Marchés du Nord».

Les Marchés du Nord sont gérés par Panier Futé Coop, mandataire du Comité de suivi en sécurité alimentaire (CSSA), avec la collaboration de Parole d’excluEs, l’Association des commerçants de la rue de Charleroi et l’arrondissement de Montréal-Nord.