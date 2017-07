Une librairie pour les communautés racisées ouvre ses portes

Dédiée à mettre en avant les auteurs issus de plusieurs communautés, la librairie Racines ouvrira bientôt ses portes à Montréal-Nord. Plus qu’un magasin de livres, Racines se veut un espace de partage.

L’espace est coloré et sur les murs, il y a plusieurs fresques représentant des femmes et des enfants noirs. Installée au 4689, boulevard Henri-Bourassa, la librairie Racines ouvrira ses portes le 5 août.

En plus de vendre une littérature diverse, de et sur les communautés, comme les Noirs, les Arabes, etc., la librairie Racines proposera aussi des ouvrages à consulter sur place, une table d’objets et de magazines gratuits, ainsi que des jouets usagés et neufs et des objets d’artisanat.

«Racines, c’est une philosophie, pas juste une librairie. C’est un retour à nos racines. L’histoire des communautés est importante, d’où le mandat de mettre en avant leur contribution à l’histoire du Québec et d’ailleurs», explique Gabriella Kinté, fondatrice de la librairie.

«Ici, c’est un espace pour apprendre, discuter, se remettre en question, rencontrer de nouvelles personnes», Gabriella Kinté, fondatrice de Racines

Espace collaboratif

Mise en place avec l’aide de nombreux bénévoles, la librairie se veut un espace partagé, où les communautés y seront au centre.

«C’était important pour moi que mon fils et les autres jeunes se connectent avec leurs racines, qu’ils sentent qu’ils sont importants, qu’ils voient des images positives d’eux, de gens qui leur ressemblent», confie la jeune femme.

Des livres d’art aux biographies, en passant par les magazines, les bandes dessinées ou les contes, la majeure partie des centaines d’ouvrages de la librairie Racines ont été donnés par des citoyens.

«Il y a beaucoup de livres de qualité, et des livres neufs. De nombreux auteurs ont donné eux-mêmes leurs livres. Ça me touche qu’ils veuillent que leurs ouvrages soient sur les tablettes de Racines», confie Gabriella Kinté.

Dans la librairie, tout est amovible pour pouvoir s’adapter aux évènements. Bientôt, un camp de jour avec des enfants de 12 à 17 ans viendra visiter les lieux et participera à des ateliers artistiques. Plus tard, à la sortie du film de Marvel Black Panther, une table thématique y sera installée.

Activités à venir

– 5 août – Inauguration de la librairie. Maquillage, lecture de contes, performance artistiques…

– 13 août – Journée des auteurs queer, trans et racisés. En collaboration avec Fierté Montréal.

4689 boulevard Henri-Bourassa.

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 20h.