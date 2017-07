Aux premières loges pour les feux d’artifice

Les feux en chiffres

Entre 3500 et 5000 pièces sont tirées en moyenne à chaque feu d’artifice

Le coût moyen d’un feu se situe entre 125 000 $ et 200 000 $

5 jours de montage sont nécessaires pour chaque feu, dont deux jours de pré-montage

3 millions de spectateurs en moyenne par saison, tous emplacements confondus (Ronde, Pont, etc)

289 feux ont été présentés entre 1985 et 2016