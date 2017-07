Équipe Coderre présente ses candidats pour Montréal-Nord

Trois nouveaux conseillers se présentent dans l’arrondissement de Montréal-Nord sous la bannière Équipe Coderre, aux côtés de la mairesse Christine Black et de la conseillère de Ville Chantal Rossi.

C’est une équipe partiellement renouvelée qui va s’engager dans la campagne pour les élections municipales de Montréal-Nord. Le maire de Montréal, Denis Coderre, en a fait l’annonce mercredi dans le parc Aimé-Léonard.

Les conseillers Jean-Marc Gibeau et Monica Ricourt ont fait le choix de ne pas se présenter pour un nouveau mandat. La conseillère de Ville, Silvia Lo Bianco part, quant à elle, travailler au sein du cabinet de Denis Coderre.

Pour les remplacer aux prochaines élections, ce sont Abdelhaq Sari, conseiller en analyse et contrôle de gestion à la Ville de Montréal, Renée-Chantal Belinga, commissaire scolaire de Montréal-Nord, et Jean-Marc Poirier, président de l’organisme communautaire les Fourchettes de l’espoir et ancien président du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord, qui se présentent, sous la bannière Équipe Coderre.

«On envoie un message fort! Que Montréal-Nord, tant au niveau de sa cohésion sociale, son développement durable, son développement économique, mais aussi sa diversité, est une plus-value pour Montréal», fait valoir Denis Coderre.

«Ce sont des gens déjà très engagés que nous avons avec nous. Je les remercie de se joindre à nous», poursuit Christine Black, mairesse de l’arrondissement.

Des projets dans la continuité

Malgré l’annonce de nouveaux noms pour les élections municipales de novembre prochain, les enjeux pour l’arrondissement restent les mêmes que lors du mandat de Christine Black, commencé en avril 2016, à la suite de la démission de Gilles Deguire.

La mairesse a rappelé sa volonté de poursuivre le plan d’action mis en place dans le cadre de la politique Priorité jeunesse, annoncée en avril dernier, ainsi que celle de poursuivre les rendez-vous économiques entamés il y a quelques mois.

«Nous avons comme enjeu de faire connaître les attraits de l’arrondissement pour que les gens apprennent à connaître le vrai Montréal-Nord», annonce l’élue.

Christine Black a également annoncé la tenue, début 2018, d’un rendez-vous axé sur l’habitation à Montréal-Nord.