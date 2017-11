Un deuxième mandat pour Christine Black

Christine Black et ses quatre conseillers ont remporté haut la main les élections municipales de ce dimanche 5 novembre à Montréal-Nord.

Avec plus de 66 % des voix, Christine Black sort grande gagnante de ce scrutin qui l’opposait à Balarama Holness, le candidat de Projet Montréal.

Autant dire que le suspens n’aura pas été long au local de campagne de l’Équipe Coderre à Montréal-Nord. Dès le début des dépouillements, la mairesse sortante était largement en tête des résultats, enregistrant plus du double des voix de son concurrent.

«On avait un beau bilan sur lequel on pouvait s’appuyer et un plan très ambitieux pour relancer Montréal-Nord», avance Mme Black. «Mais, comme toutes les campagnes, ça a été très intense», reconnait-elle.

Seul Abdelhaq Sari, candidat au poste de conseiller de la ville au district de Marie-Clarac, s’est fait devancer pendant quelques minutes par son homologue de Projet Montréal. Pour le reste, dès 20 h 30 les dés ont été jetés pour tous les colistiers de l’Équipe Coderre qui formeront, tous ensemble, le prochain conseil d’arrondissement.

Une victoire en demi-teinte

Mais derrière les sourires et les brefs applaudissements, la déception pouvait se lire sur le visage des candidats et de leurs partisans, qui réunis autour d’un écran, ne pouvaient que constater incrédule, la défaite à venir de leur parti à la Mairie de Montréal.

«Je demeure confiante, ce n’est pas pour rien qu’on est avec lui», a réagi Christine Black, avant de connaître l’issue du vote. «Nous ce qu’on entendait sur le terrain c’est que les gens appuyaient Denis Coderre.»

À Montréal-Nord en tout cas, 11 864 électeurs ont bel et bien donné leur appui à Mme Black, faisant de la mairesse sortante la deuxième candidate de l’Équipe Coderre à récolter le plus de voix (en proportion) dans un arrondissement.

«Notre équipe est forte et en mesure de mener Montréal-Nord pour en faire un quartier qui devienne davantage un lieu où il fait bon vivre et où tout le monde est encore plus fier de son arrondissement», Christine Black.