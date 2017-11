«Un budget en phase avec nos priorités»-Christine Black

Des investissements majeurs sont prévus dans les parcs et dans la mise à niveau des bâtiments municipaux cette année, révèlent le budget et le plan triennal d’immobilisation (PTI) déposés le jeudi 23 novembre.

Tout compte fait, les chiffres de ce budget 2018 s’élevant à un peu plus de 39 M$ ressemblent beaucoup à ceux de l’année dernière. Le montant reçu de la ville-centre est d’environ 30 M$ tout comme l’an dernier, et le total des revenus locaux de 9 M$.

Soulignons d’autre part que les citoyens voient leur taux de taxation locale diminuer légèrement, passant de 0,1345$ par tranche de 100$ d’évaluation à 0,1337$.

L’administration Christine Black maintient le cap sur les priorités déjà énoncées. La mairesse précise que le désir de l’arrondissement est d’offrir un environnement attrayant et sécuritaire. «L’amélioration des espaces et des lieux publics et l’embellissement de nos parcs me tiennent beaucoup à cœur, car ils favorisent les échanges entre les citoyens en plus d’améliorer la qualité de vie», souligne Mme Black.

Soulignons à ce titre que l’arrondissement soutiendra à nouveau les activités de médiation sociale tenues par les organismes communautaires dans les parcs, en plus d’autres événements comme des spectacles et la continuité du programme de ruelles vertes.

Un nouveau parc Henri-Bourrassa

Pas moins de 2,5 M$ seront investis dans un chalet au parc Henri-Bourrassa. «Du nouveau mobiliser urbain sera aussi installé afin que les familles puissent profiter de ce lieu», souligne la mairesse.

D’autre part, l’administration procèdera à la mise à niveau de plusieurs bâtiments, dont la mairie d’arrondissement qui présente des fuites d’eau notamment. De même, on prévoit aussi la réfection de la piscine du parc Ottawa et la mise aux normes de l’aréna Fleury.

Enfin, Mme Black souligne que 6,55 km de rue seront refaits, à savoir 70 portions de rue à travers l’arrondissement, dont des saillies de trottoirs. «Avec la contribution de la ville-centre, on peut s’attendre à doubler le nombre de kilomètres, à l’exemple de l’an dernier», fait savoir Mme Black.