Participer au développement du quartier nord-est

La Table de quartier de Montréal-Nord, en collaboration avec l’Arrondissement de Montréal-Nord invite les citoyens à se prononcer sur leur vision du quartier nord-est, le jeudi 30 novembre dès 17h à la Maison culturelle et communautaire.

Au programme, les organismes et les représentants de l’arrondissement présenteront la démarche vers la création du plan d’aménagement, puis les citoyens seront invités à se prononcer sur leurs préoccupations.

Par exemple, on sait déjà que le secteur nord-est est au prise avec des problématiques notamment de logements insalubres ou vieilissants. On sait aussi qu’il reste du chemin à faire pour le « vivre ensemble », dû à la qualité multiethnique et intergénérationnelle du quartier, cite Christian Komze responsable de la Revitalisation urbaine intégrée (RUI) dans Montréal-Nord.

L’Assemblée a lieu dans la salle de spectacle de la Maison de la culture, située au 12 004 boulevard Rolland. Un repas et un service de garde seront sur place.

Pour information: 514 328-4000 poste:5647