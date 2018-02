Le Système alimentaire pour tous (SAPT) ouvre une fenêtre sur le printemps en organisant une journée d’information sur les projets qui seront développés dès la mi-mars à Montréal-Nord.

La vingtaine d’organisations locales réunies dans le regroupement du SAPT invite les Nord-Montréalais à (re)découvrir l’ensemble des initiatives développées dans l’arrondissement pour manger mieux et moins cher.

«On va profiter de cette journée pour en faire une foire d’informations pour expliquer comment s’alimenter différemment dans un secteur où il peut être encore difficile de s’alimenter sainement et de façon digne en sortant des banques alimentaires», dit Maya Sakkal, chargée de communication à Parole d’ExcluEs.

Agriculture urbaine, apiculture, frigo pour tous, marchés… Le rassemblement n’a pas souhaité développer de nouveau projet en tant que tel cette année, mais souhaite consolider ceux qui existent déjà.

Une saison sous le signe de la transformation

Pour aller plus loin dans leurs initiatives, le regroupement entend mettre l’accent sur la récupération et la transformation de fruits et légumes.

«On s’est aperçu qu’il y avait de nombreuses récoltes laissées à l’abandon, on souhaite donc récupérer davantage ce qui pousse par défaut dans les arbres fruitiers ou les potagers», explique Mme Sakkal.

De son côté la coopérative Paniers futés compte officialiser ses ateliers de semi-conserve pour donner une seconde vie aux denrées invendues des marchés en les transformant en soupe, sauce ou marinade. «L’idée est d’apprendre à conserver les aliments dans des pots Masson ou sous vide», partage Gaétan Cirefice, le directeur général de la coopérative.

Pour en savoir plus sur les projets du SAPT, rendez-vous le 1er mars au Carrefour alimentaire, 5872 boul. Léger à partir de 18 h