Montréal-Nord renforce son plan Priorité Jeunesse

Les élus de Montréal-Nord ont adopté une vingtaine de contributions financières dans le cadre du plan Priorité Jeunesse 2017-2027. Certains dispositifs sont renouvelés tandis que de nouvelles initiatives seront lancées en 2018.

Au total, un budget de 1,58 M$ a été accordé par les élus à une quinzaine d’organismes pour une vingtaine de projets pour cette deuxième année, soit 264 000 $ de plus qu’en 2017. D’ici 2027, une centaine d’initiatives sont prévues dans le cadre de Priorité Jeunesse.

Satisfaite de la première année d’action conjointe, Christine Black, mairesse de Montréal-Nord, a annoncé avec fierté ces nouveaux investissements pour le volet 2018 de Priorité Jeunesse lors de la séance du conseil d’arrondissement du 9 avril. Elle a aussi salué tous les organismes et partenaires qui y collaborent lors d’un événement organisé plus tôt dans la journée.

«On voit vraiment que les projets font une différence et que les organismes et différents partenaires travaillent davantage ensemble, on a développé au cours de la dernière année une meilleure vision commune. Quand tout le monde navigue dans le même sens, ça permet de faire une plus grande différence», estime la mairesse d’arrondissement.

Lancé le 31 mars 2017, Priorité Jeunesse suit trois grands axes : la persévérance scolaire et la réussite éducative, le développement des talents, de l’employabilité et de l’entrepreneuriat et l’enrichissement du vivre ensemble.

Ce plan implique donc les organismes communautaires, les institutions, les écoles, le poste de quartier, le centre de santé et les entreprises de Montréal-Nord, ainsi que des fondations et des organes gouvernementaux. Porté par l’arrondissement, il est principalement soutenu par les ministères des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), ainsi que par le Secrétariat à la Jeunesse. Le financement pour 2018 provient du MTESS, de l’arrondissement et de la Ville de Montréal.

Baisse de la délinquance

Le dernier bilan de la criminalité dévoilé en 2017 par le SPVM témoignait d’un recul du taux de crimes contre la personne à Montréal-Nord depuis 2014. Selon le commandant du PDQ 39, ce plan Priorité Jeunesse est un atout considérable qui renforce encore cette lutte contre la délinquance.

«Ça facilite notre travail. Lorsque les organismes s’impliquent de cette façon, cela ne tombe pas dans la cour du SPVM. Quelqu’un sans emploi ou sans activité pourrait avoir tendance à basculer dans la délinquance et c’est ce qu’on ne veut pas», précise le commandant Migüel Alston.

Alors que le SPVM va dévoiler d’ici quelques semaines son bilan 2017, ce dernier pense que les chiffres de la criminalité seront de nouveau en baisse dans l’arrondissement.

À travers ce travail, l’administration nord-montréalaise espère justement briser les stéréotypes sur sa jeunesse.

«C’est sûr que nos jeunes ont des problématiques, mais on a aussi des jeunes avec beaucoup d’espoirs, de volonté de changer les choses, qui sont fiers de leur quartier et qui veulent que Montréal-Nord avance. C’est à nous de créer ces conditions favorables pour qu’ils continuent de rester ici», souligne Christine Black.