Un dépotoir sauvage bientôt ramassé

Un espace situé en face d’un ancien garage sur la rue Forest est jonché de déchets depuis le début de l’hiver. Après des plaintes de résidents, le propriétaire promet une régularisation dans les prochains jours.

Sur ce terrain, des pots de peinture, des composants électriques, des sacs d’ordures et même une vieille bonbonne de gaz forment une petite montagne de déchets entre le garage et le trottoir. À mesure que la fonte des neiges progresse, les détritus font surface et la quasi-totalité est désormais visible.

Face à cette situation, un citoyen a attiré l’attention des élus lors du conseil d’arrondissement du 9 avril pour réclamer une action municipale. La mairesse Christine Black s’était alors engagée à suivre ce dossier, ce qui ne sera a priori pas nécessaire. En effet, contacté par TC Media le courtier immobilier en charge de la mise en location de ce garage a expliqué que le propriétaire des lieux s’était présenté à la mairie de Montréal-Nord le 10 avril. Ce dernier promet de régler la situation dans les prochains jours.

«Il va le faire à ses frais, il a engagé une compagnie pour ramasser les vidanges, mais il y a des sacs qui sont encore congelés et ils doivent attendre que ça fonde pour ramasser», explique Frank Bomba, le courtier immobilier.

M. Bomba assure que l’ancien locataire avait commencé à amasser des déchets sur cet espace durant l’hiver et qu’il a été imité par des résidents qui ont aussi jeté leurs poubelles à cet endroit. Lors du conseil d’arrondissement, les services de l’administration ont confirmé qu’un ramassage pourrait être réalisé par l’arrondissement si le propriétaire ne se mettait pas en règle rapidement. Dans ce cas, une amende pourrait être émise en plus de l’obligation de payer le ramassage.