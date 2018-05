Succès unanime pour la campagne «J’entreprends à Montréal-Nord»

PME MTL Est-de-l’Île a dévoilé le bilan de la campagne de stimulation entrepreneuriale de l’arrondissement lancée en 2015. En trois ans, 45 projets ont vu le jour dans le secteur.

Les 36 entreprises qui ont bénéficié de cette campagne ont été invitées jeudi 10 mai à la Maison culturelle et communautaire pour célébrer les réussites de «J’entreprends à Montréal-Nord». À travers ces 45 projets accomplis par 15 entreprises d’économie sociale et 21 structures privées, le tissu économique de l’arrondissement a bénéficié de 590 000 $ de subventions et d’un peu plus de 700 000 $ de prêts, ce qui a généré des investissements totaux de 4,9 M$.

279 Grâce à cette campagne, PME MTL Est-de-l’Île estime que 279 emplois ont été créés ou consolidés à Montréal-Nord.

«On a démontré que quand Montréal-Nord a des moyens et avec un groupe de personnes qui a une vision commune, c’est possible. Les gens ont eu envie de travailler ensemble et les entrepreneurs ont répondu à l’appel», se félicite Annie Bourgoin, directrice générale de PME MTL Est-de-l’Île.

Cette organisation qui accompagne les entrepreneurs de l’est de Montréal se réjouit d’avoir justement réussi à casser les préjugés sur ces quartiers.

«Souvent on se faisait dire : ce territoire-là, y a rien à développer, c’est pas intéressant, il ne faut pas mettre de l’argent là-dedans… On se rend compte que c’est faux, les gens sont dynamiques, veulent faire des choses, ont des idées. Il suffit d’aller les voir et les aider», poursuit Michel Taylor, président du conseil d’administration de PME MTL Est-de-l’Île.

La mairesse de l’arrondissement a aussi salué cette impulsion donnée aux acteurs économiques nord-montréalais.

«On est très enthousiastes et cela démontre toute la vitalité que Montréal-Nord est en train de créer. Ces entrepreneurs ont choisi Montréal-Nord pour débuter ou certains sont implantés depuis un petit peu plus longtemps et le financement est venu donner un petit ‘’humph’’ de plus. On est très contents de tout cela», souligne Christine Black.

«On a une belle cohorte d’entrepreneurs engagés qui vont contribuer à l’avenir économique de Montréal-Nord.»

Annie Bourgoin, directrice générale de PME MTL Est-de-l’Île.

Une dynamique à conserver

Si cette campagne vient de prendre fin, l’arrondissement et PME MTL Est-de-l’Île souhaitent capitaliser sur ses succès afin de renforcer encore l’attractivité de Montréal-Nord.

«Il faut que l’effervescence créée par la campagne demeure. Les outils sont là, l’équipe est en place et on sera là pour les accompagner», promet Annie Bourgoin.

Christine Black s’est aussi engagée à ce que son administration poursuive cette démarche. Elle entend notamment s’appuyer sur celle-ci pour lancer la stratégie de développement économique que les élus vont présenter prochainement.