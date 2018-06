Un Tigre Géant prendra la place de l’ancien Provigo

Le détaillant Tigre Géant va récupérer le local laissé vacant par l’enseigne Provigo au coin des boulevards Léger et Langelier. L’ouverture est prévue en février 2019.

Cette installation est en réalité un déménagement puisque Tigre Géant a déjà un magasin sur le boulevard Léger au coin de l’avenue Désy. Ce déplacement de moins d’un kilomètre est la conséquence de bons résultats de la franchise nord-montréalaise qui se traduit par une volonté d’agrandissement. Son local actuel est d’une superficie de 12 000 pieds carrés contre environ 20 000 pieds carrés pour celui disponible au Mail Léger.

«La grandeur est plus significative. On essaye toujours de trouver le meilleur moyen de servir nos clients et ce changement va permettre d’offrir plus de produits et de variété», explique Cassandre Estrade, responsable des communautés et événements chez Tigre Géant.

Le défi peut sembler de taille pour ce détaillant qui offre des produits de consommation courante, des vêtements et des articles ménagers. Il va en effet prendre la succession d’une épicerie Provigo qui était présente depuis 40 ans dans ce quartier. Le groupe qui appartient à la chaîne Loblaws a décidé de fermer cet établissement le 28 avril à la suite d’une tendance de baisse des ventes qu’il estimait impossible à renverser. Mme Estrade se dit toutefois confiante sur les perspectives de ce futur magasin.

«Je ne pense pas que ce soit un défi. Le Tigre Géant de Montréal-Nord a déjà beaucoup de succès et en étant pas trop loin, on pense vraiment que c’est un changement pour le meilleur», estime-t-elle.

Tigre Géant va développer son offre dans ce nouveau magasin afin de répondre aux besoins et aux habitudes de la communauté.

«On va offrir de tout pour faire une épicerie complète. Une des nouveautés, que nous avons seulement dans certains magasins, est qu’il y aura un rayon de viande fraîche, mais aussi plus de variété dans les fruits et légumes et plus de sélection», promet Cassandre Estrade.

Développement

Avec plus de 240 magasins au Canada et une cinquantaine au Québec, Tigre Géant tente de s’imposer sur le marché du commerce de détail au milieu des grandes enseignes. Le groupe mise sur des coûts d’exploitation bas et de la vente en gros volume pour être compétitif.

Il n’y a présentement que deux établissements à Montréal, mais on en compte une dizaine sur la Rive-Sud et sept sur la Rive-Nord. Par ailleurs l’expansion se poursuit dans la région puisqu’un nouveau magasin ouvrira à Anjou le 7 juillet. Celui de Montréal-Nord est prévu pour le 2 février 2019.

L’entreprise n’est pas en mesure d’annoncer d’éventuelles embauches et explique que cela sera étudié dans les prochains mois. Elle invite néanmoins les personnes intéressées à présenter leur candidature sur son site internet.