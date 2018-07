Un jumelage entre l’Urbanifest et Basket de rue

Pour sa 26e édition, le Tournoi Basket de rue de Montréal-Nord opère un jumelage avec l’Urbanifest pour offrir quatre journées dédiées à la culture urbaine au parc Le Carignan.

La Maison des jeunes L’Ouverture et le Café-Jeunesse Multiculturel ont donc mis en commun leurs ressources pour collaborer autour de ce grand rendez-vous sportif et culturel qui aura lieu du 25 au 29 juillet dans l’arrondissement. En plus des matches de basket-ball, des concerts et des performances de DJ seront donc présentés.

«On fait un jumelage pour atteindre une clientèle plus jeune avec les spectacles. Le but est vraiment d’initier nos jeunes à un mode de vie plus sain», détaille Linda Laimeche, chargée de projet sur ce grand événement.

De plus, afin de toucher directement la communauté, les organisateurs ont choisi deux symboles du quartier pour représenter l’événement. Ainsi, c’est l’artiste originaire de Montréal-Nord, COROPS, qui sera sur scène pour le grand spectacle du 28 juillet à 21h. Pour la partie sportive, le président d’honneur sera Luguentz Dort qui joue en NCAA, le championnat universitaire nord-américain.

«COROPS a été à l’école à Henri-Bourassa et on est très contents d’avoir quelqu’un de la communauté pour le spectacle. Luguentz Dort est un bon exemple pour les jeunes puisqu’il a toujours participé au tournoi et aujourd’hui il se rapproche de la NBA», souligne Mme Laimeche.

3000 C’est le nombre de spectateurs que les organisateurs attendent pour cette 26e édition du Tournoi Basket de rue de Montréal-Nord jumelée avec l’Urbanifest.

Une trentaine d’équipes originaires de tout Montréal vont participer à ce 26e Tournoi Basket de rue de Montréal-Nord. La compétition sera divisée en quatre catégories, les 12/14 ans, les 15/17 ans, les plus de 18 ans ainsi qu’un championnat féminin. En tout 300 jeunes sont attendus lors de cet événement.

Des kiosques de nourriture, des animations avec des trampolines et des performances seront proposés sur place tout au long des quatre jours de ce tournoi.

L’événement aura lieu au parc Le Carignan de 14h à 22h du mercredi 25 au dimanche 29 juillet. Les horaires peuvent être modifiés en cas de pluie.