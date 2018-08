Un concours des plus beaux jardins à Montréal-Nord

Pour créer un engouement pour le jardinage dans l’arrondissement, l’Écoquartier de Montréal-Nord a lancé son premier concours des plus beaux jardins cet été.

Les amateurs de belles plantes et d’aménagements floraux ont encore quelques jours pour mettre en avant leur talent. Dans le cadre de ce premier concours des plus beaux jardins de Montréal-Nord, les personnes qui souhaitent participer doivent faire parvenir des photos et leurs coordonnées à l’Écoquartier avant le 17 août.

Un jury composé de représentants associatifs, d’acteurs communautaires, de spécialistes du jardinage et d’élus de l’arrondissement départagera ensuite ces candidatures avant de remettre des prix lors d’une grande cérémonie qui aura lieu à l’école hôtelière Calixa-Lavallée le 24 août.

«On souhaite valoriser les jardins de Montréal-Nord et les citoyens qui sont passionnés par cela. Plus on aura de candidatures et plus on va les mettre sur Facebook», explique Blaise Guillotte, coordonnateur du verdissement à l’Écoquartier.

En plus de la mise en valeur des plus belles compositions, l’organisme souhaite créer un effet propagateur pour ainsi verdir davantage l’arrondissement.

«En partageant ce qui se fait de beau, on espère que ça aura un effet boule de neige et que ça va inspirer les autres à aménager leur jardin ou leur balcon», ajoute M. Guillotte.

Lancée à la fin du mois de juin, cette première édition du concours peine encore à attirer les participants. En parcourant les rues de l’arrondissement, les responsables de l’Écoquartier ont pourtant constaté de nombreux espaces qui méritent d’être honorés et ils invitent donc les citoyens à participer.

Cinq catégories ont été créées pour récompenser la meilleure façade, la plus belle cour arrière, le balcon le mieux aménagé et le potager le mieux garni. Un prix coup de cœur sera aussi décerné par le jury. Chaque vainqueur remportera un bon d’achat dans des commerces de jardinage de Montréal-Nord.