Dynamiser la rue de Charleroi

Samedi se tiendra la première édition de « de Charleroi en fête! ». Un événement qui a pour but de montrer la rue sous un autre jour.

De midi à 18 heures, les habitants pourront assister à cette fête de quartier, organisée par l’Association des commerçants de la rue de Charleroi. Au programme, vente de trottoir, activités sportives et musique live, sur un périmètre allant du parc du Marché du Nord aux rues Drapeau et l’Archevêque.

L’objectif est clair : dynamiser la rue et la rendre plus attractive aux yeux de la population locale.

« Pour l’instant, à Montréal-Nord, il n’y a pas vraiment d’artère commerçante de proximité, comme peuvent l’être les rues Masson ou Hochelaga dans d’autres arrondissements. Avec cet événement, nous souhaitons inciter les résidents à venir magasiner ici par réflexe », explique Guillaume Higgins, agent de développement en revitalisation commerciale au Centre de développement pour l’exercice de la citoyenneté (CDEC). L’organisme soutient et appuie l’Association des commerçants de la rue de Charleroi.

Un déficit de notoriété

Depuis plusieurs années en effet, la rue souffre d’une mauvaise visibilité et est encore bien trop souvent désertée. Une étude de marché réalisé auprès de 300 personnes en 2017 avait démontré que si les habitants aimaient la rue pour son aspect « calme et paisible » ainsi que pour son accessibilité, ils appréciaient moins le grand nombre de locaux vacants et l’insuffisance d’activité. Pourtant, Guillaume Higgins l’assure, cela tend à s’améliorer.

« Il y a beaucoup moins d’espaces commerciaux délaissés aujourd’hui, explique-t-il. Il y a 83 locaux et 70 sont utilisés. Quant au manque d’activité, c’est tout le but de l’évènement de samedi, de montrer aux gens que la rue de Charleroi cherche à faire bouger les choses. »

En plus de cette fête de quartier, deux autres événements sont au programme, l’un se déroulera pendant les fêtes de Noël et l’autre se tiendra au printemps.

Une volonté d’évolution

Ce n’est pas la première fois que la rue de Charleroi fait l’objet d’une tentative de revitalisation. Depuis 2010 l’arrondissement ne cesse d’investir dans le développement de l’artère. Il a notamment dépensé 3,6 M$ pour élargir les trottoirs, aménager des saillies et des traverses piétonnes avec un pavage coloré, et pour l’achat de mobilier urbain. Alors que manque-t-il à l’artère pour devenir réellement attractive ?

« Le problème principal est que la rue reste méconnue, constate M.Higgins. Les gens préfèrent prendre leur voiture pour aller dans les grands centres commerciaux. Il faut donc la rendre visible et faire comprendre aux gens qu’il existe une belle artère commerçante à deux pas de chez eux. »

Au-delà de la rue de Charleroi, l’événement a aussi pour but de contribuer au rayonnement de Montréal-Nord et de montrer qu’il existe une vie de quartier ici aussi. Après une belle campagne de promotion, les organisateurs espèrent attirer entre 2000 et 2500 personnes samedi.