Montréal-Nord : que faire pour l’Halloween ?

Plusieurs activités sont au programme à Montréal-Nord pour célébrer l’Halloween. Le Guide vous propose un tour d’horizon.

Pour cette édition 2018 de l’Halloween, les Nord-Montréalais auront du choix.

La Place Bourassa propose cette année encore une fin de semaine ponctuée d’activités gratuites pour les familles. Le 27 et 28 octobre, de 13h à 16h, le lieu, décoré pour l’occasion, proposera deux jeux d’évasion avec deux scénarios différents pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Un atelier de coloriage de sac à bonbons sera également mis en place pour les enfants.

De son côté, l’organisme Un Itinéraire Pour Tous (UIPT) proposera pour la 13e année consécutive des activités pour Halloween à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Le bâtiment sera complètement décoré, et proposera un labyrinthe de la peur, une salle des phobies, ainsi qu’un parcours pour la collecte des bonbons. Les activités se dérouleront de 17h à 20h à l’intérieur de la Maison culturelle et communautaire. L’an passé, l’événement avait été un beau succès, réunissant près de 2200 familles.

«Nous espérons atteindre la barre des 3000 cette année, explique Ousseynou Ndiaye, directeur général de UIPT. Nous invitons toute la communauté à se joindre à nous pour célébrer l’Halloween dans un endroit à la fois festif et sécuritaire.»

Enfin, la semaine passée nous vous parlions d’une maison hantée sur le boulevard Langelier, au coin de la rue Pierre. La maison ouvrira ses portes entre 17h et 22 heures et donne rendez-vous aux plus téméraires pour un parcours hanté, des animations en présence de comédiens, ainsi qu’une traditionnelle distribution de bonbons.