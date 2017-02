Un boxeur reçoit une bourse de Georges Saint-Pierre

A bientôt 19 ans, Luis-Eduardo Santana-Salledo est déjà un expert de la boxe. Pour l’encourager à continuer ses études tout en pratiquant son sport, la Fondation Georges Saint-Pierre lui a accordé une bourse de 2 000$.

Originaire de Montréal-Nord et élève en 3e secondaire à l’École Père-Marquette, Luis-Eduardo Santana-Salledo est aussi champion junior québécois et canadien 2016 en boxe. Pour l’inciter à continuer sur cette voie, la Fondation Georges Saint-Pierre (GSP) lui a donné une bourse de 2 000$, que le jeune nord-montréalais promet d’utiliser à bon escient: «La bourse pourra m’aider pour mon évolution plus tard. Elle va me servir à acheter mes équipements, peut-être à financer mes déplacements, etc. Cette bourse, c’est une bonne chose pour moi et pour les athlètes en général.»

L’année passée, Luis-Eduardo a terminé dans le Top 8 du Championnat du monde junior 2016 à Saint-Pétersbourg en Russie. Une progression logique quand on sait que Luis-Eduardo boxe depuis tout petit: «J’ai choisi la boxe parce que j’ai toujours aimé me battre. Je me battais souvent quand j’étais enfant. Mes amis et ma famille m’ont dit que la boxe serait peut-être pour moi. Alors j’ai essayé, j’ai aimé et j’ai continué.»

Partagé entre sa vie et son sport qui l’occupe en moyenne une heure et demi par jour, Luis-Eduardo souhaite travailler dans la construction tout en continuant à participer à plusieurs compétitions de boxe, notamment à l’international: «Mon objectif à court terme c’est de finir mon école secondaire. En parallèle si je suis qualifié, je peux participer aux championnats canadiens et entamer ma première année en sénior.» explique le jeune boxeur. Et pourquoi pas marcher dans les pas de Georges Saint-Pierre: «Ce n’est pas mon idole, mais c’est une bonne personne dans les arts martiaux. J’aime les exploits qu’il a réalisés.»

Soutenir les jeunes

Le programme de bourses Fondation GSP est dédié à la prévention de l’intimidation ainsi qu’à la promotion du sport et la poursuite des études chez les jeunes. Il est lié à la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ). Cette année, pour sa quatrième édition, elle a récompensé sept athlètes de différentes disciplines – escrime, lutte, gymnastique artistique, etc – dont Luis-Eduardo Santana-Salledo. En 2017, la FAEQ octroiera 1 350 000 $ à 475 étudiants-athlètes, en plus de leur offrir des services en matière de conciliation du sport et des études et d’orientation scolaire.