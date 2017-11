Agenda communautaire du 21 novembre 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_guide@tc.tc.

Bingo

La résidence Caroline organise un bingo, tous les mercredis, à 19h, à sa salle communautaire, située au 3333, boulevard Gouin Est. Il est nécessaire de composer le code 124 à l’entrée pour pouvoir accéder à la résidence. Information: 514 327-5720.

À la découverte d’une boutique écologique

La coop de solidarité Éconord invite les citoyens à découvrir sa toute nouvelle boutique écologique lors d’un 5 à 6, le 22 novembre, au 10861, boulevard Pie-IX. Produits nettoyants en vrac et bien plus à prix modique. À 18h, Mélissa de la Fontaine parlera de son mode de vie Zéro déchet.

Information: 514 326-5447.

Recherche de bénévoles

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord invite la population à une séance d’information sur l’action bénévole, le 23 novembre.

Information et inscription: Josée Messier au 514 328-1114, poste 103.

Souper Noël en fête

Le Cercle du troisième âge invite la population à un souper de Noël, le 9 décembre, à 18h, au coût de 25$ pour les membres et 29$ pour les non-membres.

Réservation et information au 514 327-1050.

Les déjeuners blablabla se poursuivent les derniers samedis du mois au restaurant Buona Sera.

Devenir bénévole d’accueil

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord recherche des bénévoles d’accueil pour son programme de jumelage interculturel.

Information: Sabrina Corriveau-Maheu au 514 328-1114, poste 109 ou jumelage@cabmtl-nord.org.

À la recherche de ses ancêtres

La Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord, en coopération avec les bibliothèques de Montréal-Nord, invite la population à visiter le centre de recherches en généalogie au premier étage de la bibliothèque Yves-Ryan (4740, rue de Charleroi), tous les lundis, de 10h à 16h.

Information: 514 328-4000, poste 5580 ou shgmn.org.

Cinquième rendez-vous sur l’accès à l’alimentation

Le Comité de suivi en sécurité alimentaire et Parole d’excluEs invitent les résidents au cinquième rendez-vous sur l’accès à l’alimentation qui se déroulera le 24 novembre, à 8h30, à l’école secondaire Calixa-Lavallée (11411, avenue Pelletier). À travers plusieurs thématiques en lien avec l’alimentation, il y aura des échanges sur les savoirs et expériences d’initiatives locales et montréalaises.

Inscription obligatoire: alimentationpourtous.org ou 514 903-9243.

Fête de Noël pour les enfants

Le centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord invite les parents démunis à inscrire leurs enfants âgés de moins de 10 ans pour la fête de Noël des enfants qui aura lieu le 2 décembre, de 15h à 18h, au 11121 avenue Salk, bureau 5A.

Les inscriptions ont lieu jusqu’au 24 novembre, de 10h à 11h30 et de 14h à 16h. Les inscriptions le vendredi ont lieu de 9h30 à 11h. La carte d’assurance maladie des enfants est nécessaire lors de l’inscription.

Information: 514 329-5044.



Recherche de bénévoles

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord recherche des bénévoles expérimentés pour se joindre à son équipe pour la saison des impôts de mars et avril 2018. Le centre recherche des bénévoles qui ont déjà produit leur propre déclaration d’impôt et qui possèdent une bonne connaissance de l’informatique de base.

Inscription: Josée Messier au 514 328-1114.



Clinique juridique gratuite

Le centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord offre une clinique juridique gratuite dans le cadre d’un projet pilote de l’association des étudiants noirs en droit à l’UQAM. La clinique vise à favoriser l’Accès à l’information juridique pertinente afin que ces personnes se sentent dans un premier temps mieux comprises, puis servies et aidées adéquatement.

Information: 514 329-5044.

Retour des ateliers d’aide aux devoirs

Les ateliers d’aide aux devoirs de la maison de jeunes l’Ouverture sont offerts aux élèves du dernier cycle du primaire et du secondaire. Les ateliers se déroulent du lundi au jeudi, de 15h30 à 19h.

Information: 514 327-0446 ou au 6425, boulevard Léger, local SS04.



Tirage pour une bonne cause

Un crédit-voyage de 3000 $, ça vous intéresse? Une loge au Centre Bell pour assister à une partie de hockey avec sept de vos amis, ça vous tente? Tentez votre chance tout en soutenant une bonne cause. La Fondation de l’hôpital Marie-Clarac organise un grand tirage qui aura lieu le 30 novembre prochain. En tout, 26 prix totalisant plus de 20 000$ seront tirés. Le tirage est organisé dans le cadre de la campagne de financement Opération-Équipements visant à financer l’ameublement des chambres de l’unité de soins palliatifs et à acquérir des équipements à la fine pointe de la technologie. Seulement 500 billets au coût de 100$ sont disponibles. Pour se procurer des billets, il suffit de contacter la Fondation de l’hôpital Marie-Clarac au 514 321-8800, poste 305. Il est également possible d’acheter des billets en ligne sur le site de la Fondation au http://www.fondationmarieclarac.org.

Activités pour aînés

Les Habitations les boulevards invitent les aînés à se joindre aux activités suivantes: scrabble, peinture, exercices physiques et remue-méninges, improvisation, support informatique, boîte à chansons, danse en ligne, cinéma, rendez-vous culturels et plus. Pour information: Isabelle 514 387-8066, les mercredi, jeudi et vendredi.

asket libre

La Maison des jeunes l’Ouverture propose trois périodes de basket libre tous les jeudis et vendredis, de 19h à 21h, au gymnase de l’école Adélard-Desrosiers et tous les samedis, au gymnase de l’école secondaire Calixa-Lavallée, de 14h à 17h, pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans. Information: 514 327-0446.

Aide à l’emploi

L’Enjeu : cap sur l’emploi inc. propose gratuitement des services spécialisés s’adressant aux femmes à la recherche d’un poste en travail de bureau (réception, secrétariat, comptabilité, bureautique, etc.). Évaluation de compétences à l’aide de tests conçus par des professionnels, bilan personnalisé, identification des employeurs potentiels, possibilité de formation et perfectionnement, recherche d’emploi intensive, aide au placement et banque d’emplois en travail de bureau. Pour plus de renseignements composez le (514) 858 5288 poste 0. Les services offerts sont rendus possibles avec la participation financière d’Emploi-Québec.

Activités pour aîné

Le Cercle du troisième âge de Montréal-Nord organise plusieurs activités, du lundi au vendredi, dont du tennis sur table, mini-bingo, pétanque-atout, sacs de sable, badminton, viactive, bridge, jeu de palets, détente, mise en forme, baseball poche, pétanque et des soupers dansants, au 11121, avenue Salk, salle 101. Carte de membre: 8$.

Information: 514 327-1050.



Parlons français

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord organise des ateliers gratuits de conversation en français pour les résidents permanents de moins de cinq ans.

Inscription obligatoire: Mariela Hernandez au 514 328-1114, poste 101 ou sana@camntl-nord.org.



Francisation

Le Centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord offre des cours gratuits de francisation pour les débutants et intermédiaires, à temps partiel, de 9h à 12h, du lundi au jeudi. Inscription en cours au 514 329-5044.



Service gratuit de résolution de conflits

Dans le cas d’une situation conflictuelle avec le voisinage, la famille, dans son cercle social, avec un propriétaire, avec un locataire ou à son travail, il est possible de faire appel à un médiateur de l’Institut Pacifique. Le médiateur accompagnera l’individu dans le cheminement de la résolution de conflits, le tout dans un contexte confidentiel, indépendant et sécurisant. Tél: 514 598-1522, poste 262 http://www.institutpacifique.com ou 2901, Boul. Gouin Est.