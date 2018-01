Agenda communautaire du 16 janvier 2018

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_guide@tc.tc.

Portes ouvertes du Cercle de fermières de Montréal-Nord

Le Cercle de fermières de Montréal-Nord invite la population à découvrir son programme de cours et ateliers de couture, tissage, tricot, broderie de janvier à juin. L’événement aura lieu le 17 janvier, de 13h à 16h, au chalet du parc Oscar, 10660, boulevard Saint-Michel.

Activités pour aînés

Les Habitations les boulevards (3230, boulevard Henri-Bourassa) invitent les aînés à se joindre aux activités offertes gratuitement ou à un coût modique: scrabble duplicate, peinture, exercices physiques et remue-méninges, support informatique, boîte à chansons, danse en ligne, cinéma, rendez-vous culturels, impro et plus. Information: Isabelle au 514 387-8066.

Ateliers de conversation en français

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord offre une série de six ateliers gratuits de conversation en français afin d’améliorer, entre autres, sa prononciation et pour enrichir son vocabulaire. Les ateliers commenceront le 18 janvier et se poursuivront les jeudis jusqu’au 22 février, de 16h à 18h, au 4642, rue Forest.

L’inscription est obligatoire auprès de Mariela Hernandez au 514 328-1114, poste 101 ou sana@cabmtl-nord.org.

Recherche de bénévoles

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord est à la recherche d’une personne ayant des compétences en ressources humaines afin de réaliser des entrevues avec des futurs bénévoles. Les personnes intéressées devront être disponibles d’une à deux demi-journées par semaine. Encadrement et formation seront offerts. L’organisme demande un engagement de trois mois minimum.

Inscription et information: on joint Josée au 514 328-1114, poste 103.

Recheche de conducteur

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord recherche un conducteur pour l’épicerie collective. Ce service de transport aller-retour, du domicile de la personne à l’épicerie IGA, sur le boulevard Henri-Bourassa, s’adresse aux aînés de Montréal-Nord. La personne bénévole doit posséder une voiture et être assez en forme pour aider les personnes à embarquer et débarquer du véhicule. Les frais de transport seront couverts par le centre.

Inscription et information: on joint Josée Messier au 514 328-1114.