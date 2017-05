Une nouvelle vie pour le sable utilisé lors des inondations

Plus de 400 000 sacs de sable ont été distribués durant la récente crue des eaux sur l’Île de Montréal. Mais tout ce sable ne prendra pas le chemin du dépotoir alors que la Ville de Montréal envisage de le recycler, notamment dans le cadre du projet du nouveau parc Frédéric Bach au Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM).

Des centaines de millions de dollars ont été investis depuis 2015 pour transformer le CESM, un ancien dépotoir de Montréal où on a enfoui 40 millions de tonnes de déchets, en parc de la métropole.

L’ancienne carrière de calcaire, devenue le dépotoir de Montréal dans les années 1980, deviendra le deuxième plus grand espace vert de Montréal, en 2023.

Le porte-parole administratif de la ville-centre, Philippe Sabourin, précise que les sacs utilisés lors des inondations ne seront pas utilisés en surface.

«Ça va surtout servir de remblai. Une partie va être utilisée entre autres sur les fondations de ce qui sera un parc dans le Complexe environnemental Saint-Michel (CESM). Il y a peut-être d’autres projets où on va pouvoir utiliser ça», indique M. Sabourin.

Secteur

Quatre secteurs du nouveau parc du CESM doivent être inaugurés cette année, dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, dont 17,7 nouveaux hectares jusqu’à présent inaccessibles à la population.

Une zone de 5,2 hectares longeant l’avenue Papineau sera construite et aménagée et deviendra ainsi la façade du parc. Aires de rencontre, mobiliers urbains, belvédères, aires de pique-nique et jeux libres sont quelques-uns des éléments qui viendront meubler l’espace vert.

Un deuxième secteur, de 12,5 hectares, sera ouvert dans la portion est du complexe. Surnommée le Boisé, cette zone aura des haltes de repos, un belvédère, des éléments de mobiliers et d’interprétation ainsi qu’une œuvre d’art soulignant la mémoire du lieu.

Réaménagement

En plus des deux nouveaux secteurs, deux autres portions du CESM seront réaménagées, soit les zones Papineau nord et d’Iberville sud.

De nouvelles entrées seront ajoutées le long de l’avenue Papineau, autour du Stade de soccer de Montréal. Des sentiers et la voie polyvalente seront refaits en plus d’installer de nouveaux éléments de mobilier, d’interprétation et d’infrastructures numériques.

Dans la portion est du CESM, les entrées Émile-Journault et 2e Avenue seront réaménagées ainsi que les sentiers et la voie polyvalente. Des belvédères et des éléments de mobilier seront également installés. De la plantation et du verdissement seront aussi effectués dans les quatre zones.

33,7 M$

Montant que l’administration centrale investira dans les quatre nouveaux secteurs du CESM.

En collaboration avec Audrey Gauthier.