Être prêt pour affronter les inondations

Les résidents de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro situés en zone vulnérable recevront sous peu la visite d’un de leurs élus municipaux. Ceux-ci distribueront dans les prochains jours le nouveau guide du citoyen «En cas d’inondation soyez prêt!» qui contient des recommandations sur les mesures à prendre pour prévenir et agir lors de la crue des eaux.

Quelque 2500 foyers sont visés. Chaque famille pourra ainsi se préparer grâce aux explications sur l’élaboration d’un plan d’urgence par exemple, ou sur les articles à inclure dans la trousse d’urgence qui permet de tenir le fort pendant 72 heures, notamment les bouteilles d’eau, de la nourriture non périssable, des vêtements de rechange et des couvertures.

Dans le guide, on retrouvera des renseignements sur les actions à prendre avant l’inondation, au moment de l’évacuation, après avoir réintégré son domicile et lors des opérations de nettoyage. Une liste a également été dressée pour les ressources d’aide disponibles, les numéros de téléphone utiles, les services en ligne et comment accéder aux messages d’alertes pour rester informé.

«Une de nos priorités est d’outiller les résidents pour qu’ils se sentent moins démunis en situation d’urgence. Notre but est de regrouper l’information importante pour que chaque citoyen soit capable de réagir de façon aussi efficiente que possible devant la possibilité ou l’éventualité d’une inondation», indique le maire, Dimitrios (Jim) Beis.

Utilité

Coordonnateur aux urgences et rétablissement à la Croix-Rouge, Jacques Drewitz a aidé de nombreux sinistrés de Pierrefonds-Roxboro, Laval, Rigaud et Deux-Montagnes, à cheminer dans leurs démarches des premières heures lors des inondations du printemps dernier. Il vante les mérites du nouveau guide citoyen.

«Au cours des premières heures d’un sinistre, les gens ont un besoin impérieux d’information. Un guide comme ça est idéal. C’est le genre d’information que les gens ont besoin d’avoir», fait-il valoir.

Le chef de section 172 [desservant tout l’Ouest-de-l’Île] au Service de sécurité incendie de Montréal, Jean-François Larente est du même avis.

«C’est un outil qui est très bien réalisé et auquel les citoyens vont pouvoir se fier. Il y a des tonnes de numéros de téléphones et d’information sur des organismes de premier niveau», rappelle-t-il.

La conception et l’impression du guide citoyen a coûté près de 5000 $ à l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro à même ses budgets de fonctionnement.