30 M$ investis à Baie-D’Urfé par ROOT Data Center

Le centre de données de Baie-D’Urfé de la firme ROOT Data Center est en pleine expansion. D’ici l’automne, deux nouvelles salles de stockage de données pour fournisseurs de solutions infonuagiques et entreprises multinationales seront aménagées au coût de plus de 30 M$.

Cet agrandissement permettra de faire passer la capacité énergétique du centre de 6 à 26 mégawatts. Il est prévu que cet agrandissement mènera à la création de nouveaux emplois, mais la firme n’a pas précisé combien de postes seront créés.

La première des nouvelles salles de données est déjà en cours de construction et devrait être livrée ce mois-ci. La deuxième sera prête au milieu de l’automne.

L’entreprise affirme avoir déjà signé des accords pour fournir les deux tiers de la capacité disponible de ces deux nouvelles salles. Elles seront aménagées dans des pièces vides du bâtiment actuel, qui est d’une superficie de plus de 15 000 mètres carrés.

«Étant donné la demande croissante de solutions de centre données à Montréal, notre capacité à augmenter la puissance, l’espace et l’infrastructure de manière efficace et rapide représente un avantage non seulement pour nos clients, mais également pour l’écosystème technologique de la région et l’économie de la ville», indique AJ Byers, président de ROOT Data Center.

ROOT Data Center compte parmi ses clients des fournisseurs d’hébergement dans le nuage, des multinationales, des fournisseurs de services de télécommunication et des fournisseurs d’accès Internet (FAI).

L’un des plus importants fournisseurs de technologie «hyperscale», c’est-à-dire qui exploitent de très grandes plateformes informatiques, dans le monde figure aussi parmi les clients. Leurs infrastructures, qui hébergent leurs opérations dans le nuage, peuvent compter des millions de serveurs dans des dizaines de pays et dans différents centres de données. Google, Facebook, Microsoft ou Amazon sont des exemples qui tombent dans ce groupe.

ROOT Data Center compte présentement 60 employés dans ses deux centres de données de Baie-D’Urfé et LaSalle.