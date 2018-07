Une nouvelle bibliothèque en décembre

Les résidents de Pierrefonds-Roxboro auront accès à une bibliothèque totalement revampée dès décembre. Le projet d’une valeur de 24 M$ devrait être livré dans les temps, et ce, malgré les inondations du printemps 2017 qui ont forcé l’interruption du chantier.

Le plan prévoit que 30 % de l’ancienne bibliothèque du boulevard de Pierrefonds sera conservé. Toutefois, l’ensemble de l’immeuble sera rénové, alors que de nouvelles technologies et un système de radio fréquence afin de faciliter la gestion documentaire seront ajoutés.

Les gens pourront même déposer leurs livres directement de leur voiture grâce à un guichet libre-service au volant.

«La construction va bon train. La phase II se fera au printemps, soit l’aménagement paysager du terrain. Il s’agit d’un autre mandat pour un autre entrepreneur», indique la chef de division relations avec les citoyens et communications, Johanne Palladini.

L’aire du nouveau bâtiment totalisera 4 600 mètres carrés, soit le double de sa superficie actuelle. Des espaces de jeux et de création de type Fab Lab seront également aménagés.

Le projet vise une certification LEED Or (Leadership in Energy and Environmental Design). Il est conçu de manière à respecter les standards en matière d’accessibilité universelle afin de permettre à toute la population, incluant les personnes à mobilité réduite, de pouvoir y circuler en toute sécurité.

Avant même d’être construite, la future bibliothèque a remporté le prix du magazine Canadian Architect, en 2014.