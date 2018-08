Les Lions veulent revenir en force

Avec une fiche de six victoires et quatre défaites en saison régulière, en plus de subir la défaite au premier tour des séries éliminatoires l’an dernier, les Lions bantam AAA du North Shore souhaitent rebondir assure l’entraîneur-chef Terry White.

«Je veux vraiment remporter le championnat. On a été très déçus de notre attitude et de la façon dont ça s’est terminé la saison dernière. Initialement, je n’avais pas l’intention de revenir, mais je ne voulais pas terminer ma carrière avec les Lions sur cette note. J’ai changé environ 40% de mon personnel. On avait besoin d’un changement d’attitude», indique M. White.

La présaison a débuté en février pour les Lions, à raison d’une pratique par semaine à l’intérieur. Depuis la mi-mai, les joueurs s’entraînent à l’extérieur. Ils ont depuis augmenté la cadence à trois entraînements par semaine.

Compétitifs

L’alignement comptait 43 joueurs au moment où Cités Nouvelles a rencontré l’entraîneur-chef, la semaine dernière. Environ la moitié de ces joueurs sont des deuxièmes années. White souligne que la force de son équipe réside dans son offensive.

Il souligne notamment que son quart-arrière partant, Kaelan Trépanier, a été nommé le joueur par excellence du Eastern Challenge U16 de Football Canada, une compétition lors de laquelle les équipes d’Ontario, de Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse et du Québec s’affrontaient, en juillet.

«On sera très compétitifs. Kaelan Trépanier est vraiment le meilleur quart-arrière chez les bantams cette année. Nos quatre porteurs de ballon sont très forts aussi. J’ai aussi un quart-arrière de première année, qui joue très bien», fait valoir White.

Il rappelle aussi que l’équipe s’est dotée d’un nouveau coordinateur offensif d’expérience, Stéphane Nadeau.

«On est beaucoup plus sérieux. Il apporte avec lui une offensive de type NFL, un nouveau schéma offensif. Nos jeunes, quand ils jouent au Xbox, souvent se rendent compte qu’on fait les mêmes jeux offensifs que dans le jeu. Notre focus sera porté sur le blocage en avant», précise White.

Tests

Les Lions ont récemment eu l’occasion de tester leurs nouvelles stratégies à l’offensive, lors d’une partie d’exhibition contre les Stallions de Saint-Lazare. Le North Shore, qui ont marqué sur chacune de leurs possessions, ont inscrit 15 touchés et n’en ont accordé qu’un seul à l’adversaire.

La défensive des Lions sera composée à 70% de joueurs de première année, une situation qui n’inquiète pas outre mesure White.

«Je ne m’inquiète pas du tout parce que lorsque je mets mes 12 meilleurs joueurs sur le terrain à la défensive, ils sont très forts. On a un bon système et les joueurs sont vaillants. Plusieurs joueurs qui jouent à l’offensive vont également jouer à la défensive aussi», précise-t-il.

Les Lions disputeront le premier match de la saison régulière au domicile des Packers de Greenfield Park, sur la Rive-Sud, samedi.