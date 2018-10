Une étudiante de McGill récompensée pour son leadership

Une étudiante en gestion d’entreprise agricole au campus Macdonald de l’Université McGill, à Sainte-Anne-de-Bellevue, a remporté un prix de distinction pour l’excellence en leadership (P.D.E.L.). Cette récompense des 4-H du Canada, qui vise à développer l’intérêt et les compétences des jeunes relativement à la nature, vaudra notamment à Audrey Morneau une bourse d’études d’une valeur de 20 000 $.

Prix décerné à des jeunes qui sont devenus des leaders hors pair grâce à leur expérience des 4‑H, quatre lauréats des P.D.E.L. sont sélectionnés chaque année. Le prix donne également droit au mentorat continu d’un expert dans son domaine d’études.

Ayant pris naissance aux États-Unis en 1902, le mouvement 4-H est de nos jours présent dans environ 70 pays. Au Canada, l’organisme des 4-H vise le développement du leadership chez les jeunes de 6 à 25 ans et compte plus de 25 000 membres et près de 7 700 bénévoles.

L’organisme sélectionne un gagnant pour chacun de ses volets de développement du leadership: l’engagement communautaire et communication, les sciences et technologies, l’agriculture durable et la sécurité alimentaire ainsi que l’environnement et les modes de vie sains.

Engagement communautaire

Audrey Morneau, qui est membre depuis 2013 du club des 4-H de Richmond, en Estrie, a été choisie dans la catégorie environnement et modes de vie sains.

À l’âge de 13 ans, elle a organisé un spectacle hippique visant à recueillir des fonds pour un organisme de bienfaisance qui aide des enfants gravement malades à réaliser leurs rêves. L’évènement, qui s’est déroulé à deux reprises, avait permis d’amasser 600 $ en 2013 et 1000 $, l’année suivante.

Désormais âgée de 17 ans, elle a créé et organisé un spectacle local, le Legendairy Show, qui a permis de recueillir 7 200 $ pour un organisme voué à la santé mentale des agriculteurs.

«Je ne pourrais pas être plus heureuse. D’avoir un mentor me permettra d’exercer encore plus mon leadership dans plein de projets et dans ma vie future. Ils vont pouvoir me coacher et m’apporter encore plus de trucs et m’amener à me dépasser moi-même», indique-t-elle.

Cette dernière recevra son prix lors d’une cérémonie, qui aura lieu à Saskatoon, en Saskatchewan, le 31 janvier.

Que signifient les 4 «H» ?

Le nom «4-H» fait référence aux quatre valeurs fondamentales du mouvement:

– Head (tête: gestion, réflexion)

– Heart (cœur: relation, bienveillance)

– Hands (mains: don, travail)

– Health (santé: être, vie)