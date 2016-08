Rio 2016: un rêve éveillé pour Philippe Gagné

Le plongeur monterois Philippe Gagné a réalisé l’un de ses plus grands rêves en étant sélectionné pour représenter le Canada aux Jeux olympiques de Rio. Loin de se contenter de cette première victoire, l’athlète y a réalisé la performance de sa vie, se taillant une place parmi les meilleurs en se qualifiant pour les finales au tremplin de 3 mètres.

«Je savais qu’un tel résultat était possible, mais je savais que ce serait très difficile pour moi de me qualifier lors de ma première expérience olympique. J’étais donc surpris et très heureux d’avoir atteint la finale. Même si celle-ci ne s’est pas déroulée comme je l’aurais voulu, je suis fier de ma performance.»

Le Monterois de 18 ans, qui était le plus jeune finaliste de sa catégorie, a terminé au 11e rang de son épreuve, après avoir récolté 425,30 points à la conclusion de ses six plongeons. Quelques erreurs, notamment dans sa position lors de l’entrée à l’eau, lui ont fait perdre des points. Il avait réussi à obtenir 445,40 points en demi-finale, une performance qui l’avait alors placé au cinquième rang.

C’est le Chinois Yuan Cao qui a remporté l’épreuve, avec un total de 547, 60 points. Le Britannique Jack Laugher et l’Allemand Patrick Hausding ont complété le podium.

Malgré les difficultés et la nervosité, Philippe gardera un souvenir impérissable de sa compétition. «Les Jeux olympiques sont un rêve d’enfance pour moi, et voilà qu’il est devenu réalité. L’expérience entière est exceptionnelle. Durant la finale, je plongeais juste après le représentant du Brésil. L’énergie de la foule après chacun de ses passages était absolument incroyable, et m’a même fait sourire avant mon dernier plongeon.»

Après avoir applaudi avec la foule qui faisait une ovation à Cesar Castro, 33 ans, quadruple olympien qui venait tout juste de réaliser le dernier plongeon de sa carrière, Philippe a effectué un saut périlleux et demi renversé avec trois vrilles et demie, pour lequel il a obtenu son meilleur pointage de la finale.

Gagné se dit conscient que pour figurer parmi les meilleurs au monde, il devra augmenter le niveau de difficulté de ses plongeons. Il compte y travailler afin d’être fin prêt pour un podium à Tokyo, en 2020.