Le Lester’s Deli vendu… mais la tradition continue

Plus peur que de mal pour les amateurs de viande fumée montréalais. Le Lester’s Deli, une adresse incontournable du smoked-meat dans la métropole, a été vendu. Mais le nouveau propriétaire, Kevin Fung, a l’intention de perpétuer la tradition du restaurant, de la faire grandir, et même de l’exporter.

Il sera à la tête du commerce situé sur l’avenue Bernard dès le 1er août, date à laquelle le vétéran Billy Berenholc, qui est le maître des lieux depuis une cinquantaine d’années, cédera sa place.

« Beaucoup de personnes m’ont approché au fil des années pour acheter le commerce, mais je sentais qu’il fallait quelqu’un de plus jeune comme Kevin pour faire avancer les choses », explique le restaurateur de 67 ans, en entrevue avec le Montreal Gazette.

D’ordinaire, Kevin Fung a davantage de liens culinaires avec la nourriture asiatique. Il possède d’ailleurs plusieurs restaurants du genre à Montréal, dont Yokato Yokabai sur le Plateau. Toutefois, entreprendre un virage vers la viande fumée ne semble pas l’effrayer. Au contraire.

« En mars, avant de me rendre en Corée et au Japon pour un voyage d’affaires, je me suis demandé ce que je pouvais apporter là-bas qui serait unique et j’ai pensé à la viande fumée, explique l’entrepreneur. Alors j’ai appelé Billy qui est un ami de longue date pour lui demander s’il avait des projets d’expansion, mais il m’a dit qu’il voulait prendre sa retraite », raconte Kevin Fung.

C’est par cet enchainement de circonstances que le roi du ramen se retrouve chef du Deli.

Si l’identité et les recettes du restaurant seront conservées, M. Fung ne se privera pas d’apporter sa touche personnelle et de proposer quelques nouveautés. Les clients pourraient par exemple bientôt goûter à un smoked-meat biologique sans nitrite de sodium.

« J’ai toujours aimé Lester’s. Maintenant, je veux lui faire honneur », confie Kevin Young.

Rappelons qu’au cours des derniers mois, deux institutions de la viande fumée ont fermé leurs portes à Montréal, soit le célèbre Main Deli ainsi que Les produits du Québec Smoked Meat dans Pointe-Saint-Charles.