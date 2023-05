Pointe-Saint-Charles: Les produits du Québec Smoked Meat fermera ses portes

Deuxième coup dur pour les amateurs de viande fumée montréalais. Après l’annonce de la fermeture du célèbre Main Deli plus tôt cette semaine, c’est maintenant avec la fin des activités de l’institution de Pointe-Saint-Charles Les produits du Québec Smoked Meat que ces derniers devront composer.

Après 73 années de service, l’établissement fait le choix de fermer boutique. Cette décision serait motivée par plusieurs facteurs, dont la hausse générale des coûts, la pénurie de main-d’œuvre, de nouvelles habitudes de consommation chez les jeunes générations, mais aussi «des douleurs aux articulations», a confié le propriétaire Richard Nower, à la Montreal Gazette.

Le maître des lieux affirme que les recettes élaborées par son père lors du lancement du magasin plus d’un demi-siècle plus tôt sont encore, à ce jour, utilisées. D’où les saveurs uniques et authentiques des produits servis par l’enseigne.

«Vous ne trouverez jamais ailleurs du bacon comme le nôtre. Il ne rétrécit pas lors de la cuisson. Le bacon de supermarché est plein d’eau pour lui donner du poids. Vous payez pour de l’eau», assure Richard Nower.

Au fil du temps, le commerce a pu s’appuyer sur la loyauté de ses employés, qui pour la plupart cumulent plus de 25 années au sein de l’entreprise. La fermeture de Les produits du Québec Smoked Meat sera l’occasion pour certains des plus anciens membres de l’équipe, éreintés par les innombrables heures de service, debout, de prendre leur retraite.

«Je ne plus peux le faire», admet pour sa part Richard Nower.

Les habitués de l’enseigne et les Montréalais curieux de déguster une dernière fois la viande fumée de Les produits du Québec Smoked Meat de Pointe-Saint-Charles auront jusqu’au 30 juin pour le faire, date à laquelle l’établissement fermera ses portes pour la dernière fois.