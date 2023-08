École Lajoie d’Outremont: une pétition réclame une «cour adéquate» pour les élèves

Les élèves de l’école Lajoie d’Outremont pourraient prochainement bénéficier d’une cour extérieure élargie pour accueillir leurs activités et leurs récréations.

C’est du moins ce que souhaitent les auteurs d’une pétition lancée le 27 juin dernier à l’arrondissement d’Outremont. Le Conseil d’établissement et la Fondation de l’école réclament «l’annexion officielle» du stationnement de la rue Champagneur et son intégration à l’établissement scolaire afin que les enfants puissent jouir d’une cour plus vaste.

Le document a à ce jour recueilli un total de 301 signatures.

«La cour d’école, c’est l’endroit pour dépenser son énergie, socialiser, s’amuser. C’est pourquoi nous demandons que l’arrondissement d’Outremont s’engage à offrir à l’école Lajoie le stationnement municipal situé du côté ouest de la rue Champagneur, entre les rues Lajoie et Bernard», fait valoir la pétition.

«Cet espace permettrait facilement de donner aux élèves une cour de grandeur adéquate pour leurs activités», ajoute-t-on.

Les responsables de la pétition soulignent que l’école dispose d’une cour plus petite que celles des autres écoles publiques du quartier. Ils affirment que sa conversion profiterait à près de 400 élèves, alors que l’espace ne sert actuellement que pour «quelques espaces de stationnement».

Une cour adéquate pour les enfants de l’école Lajoie d’Outremont, ce n’est pas du luxe Le Conseil d’établissement et la Fondation de l’école Lajoie d’Outremont

Dans une mise à jour diffusée au début du mois de juillet sur Facebook, les auteurs de la pétition ont indiqué que le conseil d’arrondissement menait des discussions avec le Centre de service scolaire (CSS) et qu’une décision serait rendue «le plus rapidement possible».

La pétition n’a pas encore été officiellement déposée puisqu’elle continue de rassembler des signatures, ont expliqué les instigateurs de cette dernière.