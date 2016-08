Grand Prix Cycliste de Montréal: l’élite mondiale à Outremont

Les plus grands cyclistes du monde, dont le champion mondial Peter Sagan et le médaillé d’or olympique Greg Van Avermaet, s’affronteront sur les routes d’Outremont et graviront le Mont-Royal, le 11 septembre, dans le cadre du Grand Prix Cycliste de Montréal (GPCQM), deux jours après l’épreuve initiale de Québec.

En tout, un peloton de 168 coureurs de trente nationalités et quatre continents participeront aux deux épreuves qui en sont à leur septième édition, les seules de l’UCI WorldTour organisées en Amérique. En plus des deux têtes d’affiche, plusieurs champions et vainqueurs d’étape du Tour de France et dix anciens gagnants des GPCQM se disputeront le titre.

« La semaine des GPCQM est devenue un passage obligé pour les WorldTeams qui s’engagent année après année à nous livrer des moments sportifs inoubliables. Nous nous sommes bâti une importante notoriété sur l’échiquier mondial, souligne Marcel Leblanc, vice-président exécutif des GPCQM. Les coureurs aiment venir au Québec pour la qualité de nos parcours, la rigueur de notre organisation, le dépaysement et la chaleur du public. »

Les Québécois Antoine Duchesne et Hugo Houle, qui reviennent tout juste des Jeux olympiques de Rio, seront également de la partie. Le Canadien Ryder Hesjedal disputera devant son public ses dernières courses de l’UCI WorldTour.

Dans ce contexte relevé, les coureurs de l’équipe nationale du Canada, qui ont obtenu un laissez-passer spécial pour l’événement, espèrent se démarquer. «L’équipe canadienne sélectionne les jeunes joueurs les plus prometteurs. L’événement leur permet d’obtenir de la visibilité auprès des meilleures équipes au monde, et de se mesurer à leurs idoles», indique M. Leblanc.

Réputation

Pour les organisateurs, l’objectif, en plus de favoriser le développement du cyclisme au Québec, est d’offrir la meilleure expérience possible aux coureurs. Une volonté qui se reflète dans la réputation de l’événement.

«Les GPCQM sont un peu les Championnats du Monde des coureurs québécois, affirme le cycliste élite Hugo Houle. Dans le peloton, les coureurs disent que les GPCQM font partie des courses les mieux organisées du monde. Pour nous, c’est une vraie fierté.»

La veille de l’événement, le 10 septembre, des cyclistes de la relève participeront au Critérium national sur l’avenue du Parc, entre Mont-Royal et Duluth, de 15h30 à 18h. Cette épreuve, d’une longueur de 22,5 à 37,5 km, permet aux jeunes athlètes de se familiariser avec le sérieux d’une compétition internationale.

Parcours

Le parcours du Grand Prix Cycliste, d’une longueur de 205,7 km, est reconnu pour sa difficulté. Le Mont-Royal offre un dénivelé de 3893 mètres, et force les athlètes à pédaler pendant plus de cinq heures.

Au départ et à l’arrivée, des activités seront organisées pour les familles. Des exposants dans le domaine du vélo seront sur place pour présenter leurs produits. Tirages, mur d’escalade, maquilleurs, clowns, musique et jeux gonflables sont également au programme.

Les rues et les pistes cyclables du parcours seront fermées à la circulation. À Outremont, les cyclistes passeront par Côte-Sainte Catherine, Vincent-d’Indy, Édouard-Montpetit, ainsi que les chemins de la Tour, Polytechnique et de la Rampe. L’avenue du Parc sera également fermée entre des Pins et Mont-Royal.