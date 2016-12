Une nouvelle cour de voirie en 2017

L’année 2017 sera marquée par la réalisation de quelques chantiers importants à Outremont, dont la construction d’une nouvelle cour de voirie. Un projet de 20 M$ qui viendra remplacer des installations centenaires devant être démolies pour faire place au nouveau campus de l’Université de Montréal.

Le nouveau complexe administratif et industriel de 4000 mètres carrés prendra place dans le quartier Atlantic sur le site Outremont. La construction devrait débuter au printemps. La nouvelle cour de voirie aura une plus petite superficie que celle de l’avenue Ducharme et sera possiblement certifiée écoénergétique.

Le projet permettra de remplacer des installations qui sont vétustes selon la mairesse, Marie Cinq-Mars.

«Il a été question un moment donné qu’on ne la remplace pas, qu’elle puisse déménager ailleurs. J’ai beaucoup insisté pour qu’on aille notre cour de voirie et on va encore avoir notre cour de voirie», indique Mme Cinq-Mars.

Selon la politicienne, le maintien de la cour de voirie dans l’arrondissement représente une très bonne nouvelle pour le service de proximité aux citoyens.

«Une cour de voirie, c’est tout. C’est la propreté, c’est le retrait des matières résiduelles, le retrait de la neige, l’entretien de l’aréna et du centre communautaire. Si on perd cette entité, on risque de perdre la qualité de service qu’on a là», soutient la mairesse.

Réfection de la rue Laurier

Autre important projet en 2017 dans Outremont, la réfection de l’avenue Laurier Ouest. L’investissement de 15,7 M$ consiste notamment à rénover les trottoirs ainsi que les égouts et les aqueducs.

«C’est un mal nécessaire. Le réseau souterrain à Outremont à 100 ans et avait une durée de vie de 50 ans. Alors, il faut absolument le faire», mentionne Mme Cinq-Mars.

Elle reconnaît que ces travaux pourraient avoir un impact sur l’achalandage des commerces, mais elle est confiante que les gens conserveront leurs habitudes. La mairesse souhaite développer au cours des prochains mois de nouveaux moyens pour revitaliser les artères commerciales et encourager le commerce de proximité.

L’aménagement de la Maison internationale des arts de la marionnette se poursuivra aussi cette année. La fin de travaux est prévue pour octobre 2017.

«Cette maison internationale va permettre de faire connaître les arts de la marionnette, mais aussi de recevoir des gens de l’extérieur et de faire rayonner notre art de la marionnette à travers le monde», fait valoir Mme Cinq-Mars.

Paix sociale

En 2017, la mairesse d’Outremont a aussi comme priorité le maintien de la paix sociale.

«Ce sera un défi parce que la cohabitation à Outremont n’est pas toujours facile. C’est de tenter des rapprochements de part et d’autre dans la population», affirme-t-elle sans en dire davantage sur la façon qu’elle souhaite s’y prendre pour enclencher les discussions.

Mme Cinq-Mars veut encourager toute mesure qui vise à faciliter une cohabitation harmonieuse.