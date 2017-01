VMR dépasse le cap des 21 000 habitants

La Ville de Mont-Royal a vu s’installer 329 nouveaux résidents sur son territoire en un an. La population s’établit ainsi maintenant à 21 198, selon le dernier décret du gouvernement du Québec concernant la démographie des municipalités publié en décembre 2016.

«Ça s’explique par la transformation de certaines zones de la ville qui était semi-industrielles-commercialles en résidentiel», avance le maire Philippe Roy.

Plusieurs constructions d’immeubles à condos ont vu le jour au cours des dernières années «À chaque fois qu’une nouvelle tour ouvre, c’est 200 nouveaux résidents qui arrivent. On essaie de densifier les zones un peu à l’extérieur du centre de la Ville de Mont-Royal», fait valoir M. Roy.

22 000 habitants

Depuis 1996, la population de VMR a connu une croissance d’environ 13%, selon les chiffres de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), passant d’environ 18 000 à plus de 20 000.

Le maire croit que la ville pourrait bientôt franchir le cap des 22 000 habitants en raison des projets de condominiums qui sont sur le point d’être complété dont le projet Eden sur le chemin Lucerne ou celui sur le chemin Bates.

Les prévisions de l’ISQ estiment que la population atteindra 22 400 d’ici 2031. «Mais comme on est déjà un peu en bas de l’estimation pour 2015-2016, on peut penser que ce sera un plus haut que ça lorsqu’on fera la révision en 2019», indique Dominique André, démographe à l’ISQ.

En 2011, l’Institut projetait que le nombre de résidents à VMR s’élèverait à 20 600.

En passant le des 21 000 habitants, VMR a désormais une population similaire à des villes comme Baie-Comeau et Beloeil.

La Ville de Montréal a aussi connu une progression de sa population de 0,71% entre 2015 et 2016, pour s’établir à 1 765 616 habitants.