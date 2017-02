Des élèves de Stanislas aux Jeux du Golfe

Une douzaine de jeunes du Collège Stanislas à Outremont ont pris part à la deuxième édition des Jeux du Golfe, à Dubaï. Une compétition internationale où s’affrontent une trentaine d’écoles francophones de partout dans le monde dans des épreuves sportives et culturelles.

Divisés en deux équipes, les élèves de quatrième secondaire ont fait une course dans les dunes, du tennis de table, du triathlon, du rugby sur plage et de la natation entre le 25 et le 29 janvier.

La cohorte de l’école du boulevard Dollard s’est aussi mesurée aux quelque 288 autres collégiens lors d’un quizz sur la ville hôte et dans un rallye photo où ils devaient faire preuve d’originalité.

Au classement général, qui combine les points des épreuves culturelles et sportives, les deux équipes du collège Stanislas ont terminé au 17e et 18e rangs.

«C’est au-delà de nos espérances. Ils ont bien performé. On a vu de beaux moments. Les élèves ont tout donné», décrit le professeur d’éducation physique et un des deux accompagnateurs, Laurent Cuoci.

«Grâce à cette expérience, je souhaite continuer de pratiquer le rugby», témoigne l’un des participants, Lenny Clanet.

Les jeunes se sont entraînés tout l’automne en vue de cette compétition qui est organisée par le lycée français international Georges-Pompidou à Dubaï et l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.

Échanges culturelles

L’événement se voulait avant tout amical. Les jeunes ont pu tisser des liens avec des élèves venus des quatre coins de la planète.

En dehors des compétitions, des activités étaient organisées notamment dormir à la belle étoile dans le désert dans un camp bédouin.

«J’ai trouvé ça très sympa à faire. Une soirée où tout le monde s’est vraiment rapproché et où on a échangé», apprécie quant à elle, Margaux Fargues.

Les étudiants ont aussi été impressionnés par la modernité et la richesse de la capitale des Émirats arabes unis.

Leur participation à l’événement a notamment était financée par des commanditaires et les parents. Le coût du voyage s’élevait à 1700 $ par étudiant.

La prochaine édition des Jeux du Golfe est prévue en 2019.