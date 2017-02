Plaisirs d’hiver à Mont-Royal

Les familles de Ville de Mont-Royal sont conviées à venir s’amuser dehors à l’occasion de la quatrième édition de l’événement Plaisirs d’hiver, qui aura lieu le dimanche 12 février.

Une multitude d’activités se tiendront aux parcs Connaught et Danyluk, de 13h à 16h.

Petits et grands pourront prendre part à des jeux tels que le lancer de boules de neige et une course à relais. Patinage libre, zumba et hockey libre sont aussi au menu.

Il y aura également sur place des jeux gonflables, des mascottes, un feu de camp et des sculpteurs de ballons.

Après l’effort, les visiteurs pourront déguster une délicieuse tire sur la neige ou encore une queue de castor.

L’entrée sur les deux sites est gratuite.