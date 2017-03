Médaille de bronze pour Mathilde Laberge

La plongeuse de Ville de Mont-Royal Mathilde Laberge a décroché la médaille de bronze en finale du tremplin d’un mètre dans la catégorie D, mardi aux Jeux du Québec.

L’athlète a récolté 203 points lors de cette épreuve, à Alma. La représentante de Lac St-Louis s’était aussi qualifiée pour la finale au tremplin de 3 mètres où elle a terminé au quatrième rang.

Mathilde Laberge est l’une des quatre athlètes de VMR qui ont pris part à ce premier bloc des Jeux du Québec.

En ski de fond, deux Monterois ont réussi à se hisser dans le top 15 lors des différentes épreuves. Loïc Grandchamp a terminé au 9e rang avec sa coéquipière Frédérique Caron au sprint libre en équipe mixte et il s’est ensuite classé en 14e et 10e position aux épreuves de 5 km classique et au 2,5 km libre, respectivement.

«Je suis très satisfait. Je ne m’attendais pas d’arriver dans le premier tiers en skate et en classique. Ça me donne de la confiance et j’essaie de tirer profit de l’expérience», a commenté Loïc.

De son côté, Alexandre Leblanc a pris la 8e place au 7,5 km classique chez les 13 ans.

Mardi, l’équipe de hockey féminin de Lac St-Louis, dont est membre la Monteroise Kristina Tsigo, s’est inclinée pour le match de la médaille de bronze contre Lanaudière.