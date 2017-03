Un prix Québec Science pour les nanorobots de Polytechnique

Sylvain Martel, professeur et directeur du laboratoire de nanorobotique de Polytechniqu, et son équipe multidisciplinaire viennent de recevoir le Prix du public Découverte Québec Science de l’année 2016 pour leurs recherches qui utilisent des bactéries contre le cancer.

Ce prix est décerné par la revue à la découverte québécoise la plus impressionnante de l’année selon elle. Les travaux de Sylvain Martel ont de quoi impressionner alors que le chercheur et son équipe a mis au point une plateforme d’intervention médicale unique au monde, qui permet de guider des robots microscopiques à travers le corps, et d’injecter un médicament directement dans les tumeurs cancéreuses.

Sylvain Martel était l’un des invités de l’émission Tout le Monde en Parle ce dimanche. Il a d’ailleurs dit espérer que cette nouvelle visibilité l’aidera à obtenir du financement pour avancer ses recherches.

« Pratiquement tous les jours, je reçois des courriels de gens désespérés qui tentent de trouver des solutions à leur maladie et qui m’offrent de participer aux essais cliniques, c’est extrêmement frustrant de ne pas être en mesure de les aider pour l’instant », confie le chercheur.

Selon les données 2016 de la Société canadienne du cancer, un Canadien sur quatre mourra de cette maladie. Selon Sylvain Martel, chaque journée de recherche retardée représente des centaines de Canadiens qui perdent espoir.