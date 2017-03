De nombreux automobilistes bloqués sur la 13 sud à Dorval ont dû laisser là leur véhicule et quitter à pied. D’autres ont attendu pendant plusieurs heures. TC Media – Félix O.J. Fournier Previous photo Next photo







Après des vents violents et plus de 40 cm de neige tombés de mardi à mercredi sur la métropole, Outremont et Ville de Mont-Royal sont à pied d’œuvre pour déblayer les rues et les trottoirs. Une opération qui s’étendra sur plusieurs jours et qui se déroule non sans quelque problème.

Victimes des importantes précipitations, deux déneigeuses et saleuses de la Ville de Mont-Royal sont par exemple restées prises sur Côte-de-Liesse environ trois heures mardi en raison de la congestion routière, ce qui a occasionné un certain retard pour le déneigement.

VMR a entrepris le chargement de la neige vers 23h, le 15 mars. «Si tout va bien, on pense avoir tout terminé samedi dans la journée», indique le porte-parole de la Ville, Alain Côté.

Du côté d’Outremont on indique que «l’arrondissement se relève de la plus importante tempête hivernale depuis longtemps», selon le porte-parole, Sylvain Leclerc.

Le chargement de la neige a débuté mercredi soir et devrait être finalisé dimanche matin à Outremont.

«Les ruelles sont présentement déneigées, mais avec les volumes importants de neige à déplacer et à entreposer sur la rue, l’opération s’avère ardue», mentionne M. Leclerc.

De nombreux véhicules ainsi que des autobus sont restés pris dans la neige, mais aucun incident majeur n’a été rapporté à Outremont et VMR.

Environnement Canada a indiqué qu’il s’agissait de la pire tempête de l’hiver.

Déplacements

La tempête qui s’est abattue sur le sud du Québec a compliqué les déplacements à plusieurs endroits dont sur les autoroutes 13 et 520 où des centaines d’automobilistes sont restés coincés dans un bouchon de circulation monstre pendant plusieurs heures allant jusqu’à mercredi.

Certains ont même décidé de sortir leur pelle pour déneiger l’A-520 près de l’embranchement qui mène à l’aéroport Montréal-Trudeau. Ils tentaient de permettre aux voitures de circuler.

Fermeture d’écoles

L’importante chute de neige a aussi causé la fermeture des écoles de l’île de Montréal, dont celles de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, tant pour les élèves que pour le personnel.

Même l’Université de Montréal et Polytechnique ont décidé de suspendre leurs activités, le 15 mars. L’université Concordia et L’École de technologie supérieure ont aussi annulé les cours pour la journée.