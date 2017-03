Les nouveaux emplacements connus

De retour le 15 avril, le service de vélo-libre BIXI comptera deux nouvelles stations à Outremont, tel qu’annoncé l’automne dernier, à l’angle des avenues McEachran et Van Horne ainsi qu’à l’intersection des avenues Durocher et Bernard.

Avec ces ajouts, le nombre de bornes s’élève maintenant à 12 dans le quartier.

Outremont reste tout de même l’un des arrondissements avec le moins stations BIXI, mais se classe loin devant LaSalle qui sera desservi par seulement deux stations.

C’est Ville-Marie qui domine le classement avec 132 stations à la disposition de sa population. Le Plateau Mont-Royal suit avec 126 et Rosemont–La Petite-Patrie ferme le top trois avec 83 stations.

En 2017, le réseau BIXi Montréal comprendra 6 200 vélos et 540 stations sur le territoire montréalais, ainsi qu’à Longueuil et Westmount.

Rabais

Depuis la semaine dernière, le public peut profiter de nouvelles offres tarifaires. Jusqu’au 2 avril, un abonnement d’un an sera offert au tarif de 75$ au lieu de 89$. Cette offre spéciale est applicable à tout nouvel abonnement ou à un renouvellement.

Dans le but d’encourager les entreprises à faire valoir les bienfaits du transport actif à leurs employés, un rabais de 20 % sur l’abonnement annuel sera aussi accordé aux groupes de 20 personnes ou plus jusqu’au 1<V>er<V>. L’offre est aussi valide pour tout regroupement d’amis, de loisirs ainsi que pour les clubs sociaux et les associations..

En plus de renouveler l’entente avec la Société de transport de Montréal (STM), l’Agence métropolitaine de transport (AMT), Communauto et Vélo Québec, de nouveaux partenariats entre BIXI, car2go et Téo Taxi seront mis en place. Les membres de ces services de transport pourront obtenir des réductions.

Avec la collaboration de Charlotte Lopez

Liste des stations Bixi

Dunlop/Van Horne

McEachran/Van Horne

Wiseman/Van Horne (métro Outremont)

Bloomfield/Van Horne

Rockland/Lajoie

Bloomfiedl/ Bernard

Durocher/Bernard

Davaar/Côte de la Sainte-Catherine

Stuart/Côte de la Sainte-Catherine

Bloomfiled/Elmwood

Mont-Royal/Vincent-d’Indy

Querbes/Laurier