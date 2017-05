Des bancs en forme de pneus devant le métro Outremont

Imaginez-vous un moment de détente assis sur un banc composé de pneus recyclés, le tout dans un décor qui évoque le milieu ferroviaire. C’est une possibilité qui pourrait devenir réalité cet été alors que le comité Van Horne propose d’embellir les alentours de la station de métro Outremont afin de dynamiser l’avenue.

Le groupe formé d’élues et de résidents suggère l’aménagement d’une mini-place publique éphémère, du côté de l’avenue Wiseman, où les passants pourraient s’asseoir sur des bancs composés de vieux pneus empilés et colorés.

Au sol, du marquage sporadique viendrait rappeler la proximité du chemin de fer et les différents moyens de transport qui traversent l’avenue. En plus de bacs à fleurs, de la signalisation indiquant la direction des différents lieux publics serait aussi implantée à la sortie de la station. Le comité propose aussi d’aménager une deuxième placette à l’intersection sud-est de l’avenue Outremont avec du marquage au sol et l’embellissement des vitrines des locaux vacants.

Le comité souhaite que les piétons puissent s’approprier l’avenue.

«C’est de créer des endroits où les gens peuvent s’arrêter sur Van Horne, ce qui n’existe pas présentement parce que les trottoirs sont étroits», explique la conseillère d’arrondissement et présidente du comité, Céline Forget.

Leurs recommandations mises sur papier par la designer Maude Frennette-Roy ont été déposées à l’arrondissement. Outremont qui devrait prendre une décision au début du mois prochain. Il est possible que les fonctionnaires proposent des modifications au projet.

Temporaire

Le projet se veut temporaire étant donné que d’ici quelques années l’avenue Van Horne sera complètement réaménagée par Montréal.

Mme Forget souhaite que les deux «placettes» inspirent la ville-centre quand celle-ci ira de l’avant avec le projet de réfection.

«Il faut essayer de voir comment on aimerait l’avenue Van Horne. Quand Montréal va arriver, on va avoir quelques indices à leur donner», mentionne-t-elle.

Le comité Van Horne désire que les «placettes» soient aménagées d’ici la fin juin.