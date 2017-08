Dévoilement de candidats pour Équipe Denis Coderre dans Outremont

À trois mois des élections municipales du 5 novembre, une deuxième équipe affiche presque complet à Outremont. La candidate de l’Équipe Denis Coderre à la mairie, Marie Potvin, fera campagne aux côtés de Jean-Marc Corbeil, Christine Gélinas-Elie et Claude Godon.

L’Équipe Denis Coderre en a fait récemment l’annonce par voie de communiqué. La formation politique n’a pas encore annoncé de candidature dans le district Claude-Ryan.

Jean-Marie Corbeil – District Robert-Bourassa

M. Corbeil œuvre à titre de négociateur d’instruments financiers depuis 1998. Il s’est impliqué dans divers organismes communautaires de l’arrondissement, dont l’École alternative Nouvelles-Querbes d’Outremont, la ligue de soccer mineur d’Outremont et le YMCA du Parc. Il a aussi été intervenant pédagogique au YMCA du Parc, conseiller juridique à la clinique juridique de l’Université du Québec à Montréal et conférencier au Musée d’art contemporain.

Christine Gélinas-Elie – District Jeanne-Sauvé

Diplômée de l’Université de Concordia en design graphique, la candidate s’est engagée au sein de divers comités notamment le comité consultatif sur les arts et la culture et le comité consultatif stationnement et circulation. Mme Gélinas-Elie a été courtière immobilière de 1995 à 2007 avant d’agir comme attachée politique de la mairesse d’Outremont de 2008 à 2009.

Claude Godon – District Joseph-Beaubien

Diplômé universitaire en commerce, il a occupé différents postes au sein d’institutions financières et des fonctions stratégiques auprès de PME. M. Godon siège aussi sur des conseils d’administration, dont celui de Culture pour Tous et du MU depuis 2010. En plus d’être membre du comité d’honneur de la soirée-bénéfice du Théâtre Outremont, il s’est aussi récemment joint au CA de La Pépinière Espaces Collectifs.