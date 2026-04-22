Les Rendez-vous Québec Cinéma 2026 commencent aujourd’hui

L’édition 2026 des Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC) s’ouvre aujourd’hui à Montréal, promettant une semaine riche en découvertes cinématographiques. Le festival se déroule du 22 au 30 avril 2026, mettant en lumière le meilleur du cinéma québécois.

Cette édition des RVQC propose 209 films dans 11 salles pour les cinéphiles de Montréal. Le festival ne se limite pas à la simple projection de films, mais offre également un éventail d’événements gratuits.

Nina Roza en ouverture

Le coup d’envoi du festival sera donné avec la projection du film Nina Roza de Geneviève Dulude-De Celles. Ce deuxième long métrage de fiction de la réalisatrice aborde le thème de l’exil à travers le retour d’un spécialiste de l’art contemporain dans son pays natal, près de 30 ans après l’avoir quitté.

La première nord-américaine de ce film aura lieu au Théâtre Outremont à 19h, en présence de la réalisatrice et de son équipe, promettant une soirée d’ouverture mémorable.

C’est le film Kaïros de Jennifer Alleyn qui clôturera l’événement.

En plus des projections, les RVQC organisent une soirée d’ouverture à la Buvette Crave à la Cinémathèque québécoise. Les cinéphiles pourront rencontrer des professionnels de l’industrie et de célébrer le cinéma dans une ambiance conviviale.

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