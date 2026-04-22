Juste pour rire: retour des galas et des roasts à Montréal et Québec

Les festivals Juste pour rire de Montréal et de Québec ont dévoilé leur programmation francophone, avec des galas, des one man show et des roasts. Au menu: Laurent Paquin, Philippe Laprise et un roast de Marie-Mai, entre autres.

La programmation inclut le retour tant attendu des Galas Juste pour rire, la série Roast Juste pour rire, ainsi que la mise en lumière des Nouveaux visages de l’humour.

Le penchant anglophone a déjà été annoncé, avec le retour à Montréal de Jerry Seinfeld et Weird Al Yankovic.

«Avec cette programmation, nous souhaitons offrir au public de Montréal et de Québec des soirées d’humour à la fois rassembleuses, audacieuses et mémorables», affirme Josée Charland, Vice-présidente, Talents et programmation chez Juste pour rire.

À Montréal, le Gala de la Francophonie sera porté par par Alban Ivanov et Marie-Lyne Joncas. Élodie Proulx aura également son propre gala.

La programmation de galas à Québec comptera certains des plus grands noms de l’humour. Laurent Paquin et François Morency auront chacun leur gala. Coco Belliveau et Liliane Blanco-Binette seront de la partie, tout comme Marthe Laverdière et Philippe Laprise.

Roasts de Marie-Mai et Mario Jean

La série Roasts revient également. Parmi les victimes choisies cette année, la chanteuse Marie-Mai a accepté de se prêter au jeu.

L’humoriste Mathieu Dufour (Math Duff), l’animateur Patrice Bélanger et l’humoriste Mario Jean en feront autant.

Tous les roasts auront lieu au Palais Montcalm de Québec.

Élodie Poux et Dany Boon à L’Olympia

Les humoristes français Élodie Poux et Dany Boon seront de passage à Montréal pendant le festival Juste pour rire. Chacun s’offrira en spectacle à L’Olympia.

Élodie Poux a déjà vendu plus de 400 000 billets en France, en Belgique et en Suisse pour son spectacle Le Syndrome du papillon. À Montréal, l’humoriste promet une version revisitée du spectacle, pensée pour partir à la rencontre du public francophone à l’international.

Après sept ans d’absence de la scène, Dany Boon revient avec un one man show où il porte son regard tendre et juste sur l’absurdité de la vie.

Pendant ce temps, Sarah Lélé et Jessé s’offriront en spectacle au Gesù. Thomas Wiesel sera quant à lui au Studio TD.

Les billets pour certains spectacles sont en vente sur hahaha.com. D’autres seront mis en vente au cours des prochaines semaines.

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