Jerry Seinfeld et Weird Al Yankovic en tête d’affiche à Just For Laughs

Juste pour rire a annoncé une première série de têtes d’affiche pour l’édition 2026 du penchant anglophone du festival, Just for Laughs, dont les noms les plus attendus sont Jerry Seinfeld et Weird Al Yankovic.

Jerry Seinfeld se produira à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Icône de l’humour d’observation et connu mondialement pour avoir été la tête d’affiche de la série la plus populaire des années 1990, Seinfeld continue d’attirer les foules avec son standup. De son côté, Weird Al Yankovic, connu pour ses parodies musicales comme Amish Paradise et White and Nerdy, présentera son spectacle Bigger and Weirder sur la scène gratuite extérieure à la Place des Festivals.

«Cette première annonce donne un aperçu du calibre des artistes qui seront au rendez-vous cet été, et nous avons très hâte de dévoiler la suite de la programmation», souligne Nick Brazao, vice-président, Programmation et talents pour Just For Laughs.

«Nous sommes ravis d’être de retour, en s’appuyant sur l’élan exceptionnel du festival de l’an dernier. Le succès de 2025 a placé la barre très haut et nous donne une base solide pour aller encore plus loin — en développant notre vision, tout en restant fidèles à ce qui rend Just For Laughs si unique», affirme Sylvain Parent-Bédard, président et chef de la direction de Just For Laughs.

Juste pour rire a mis fin a ses festivals en 2024, après la faillite de l’entreprise. Le penchant anglophone du festival est revenu l’an dernier.

Des galas animés par des stars de l’humour

Les galas emblématiques du festival seront animés par des humoristes de renom. Gabriel «Fluffy» Iglesias, Mike Birbiglia, Atsuko Okatsuka et Gerry Dee prendront tour à tour les rênes de ces soirées, apportant chacun leur style distinctif et leur humour unique.

Des soirées emblématiques sont également de retour. Le gala Brit(ish), le Nasty Show et le Culture Show reviennent tous.

Les billets pour ces événements très attendus sont déjà disponibles en prévente, avec une mise en vente générale prévue pour le 17 avril. Les intéressés peuvent obtenir tous les détails et réserver leurs places sur le site officiel du festival, HAHAHA.COM.

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