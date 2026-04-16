RVQC: Kaïros, la symphonie urbaine de Jennifer Alleyn

Jennifer Alleyn, dont le «bébé», la comédie dramatique Kaïros, a été sélectionné comme film de clôture des Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC), considère comme un grand privilège cette vitrine que lui offre le festival montréalais.

«Pour un film qui, en plus, est une sorte d’hommage à Montréal, une symphonie urbaine très ancrée dans la ville… Les RVQC, c’est un grand rassemblement, une fête, donc, pour un film qui essaie de briser l’isolement, je trouve que c’est vraiment un contexte merveilleux», indique à Métro cette ex-participante à La Course Destination Monde (1992).

Mettant en vedette Emmanuel Schwartz, Olivia Palacci, Igor Ovadis, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, François Chénier, Henri Chassé, Ariel Ifergan et Théodore Pellerin, Kaïros – qui signifie la notion de «temps opportun» en grec – s’intéresse à des protagonistes se trouvant tous à des moments charnières de leur existence.

Jennifer Alleyn

Emmanuel Schwartz y interprète (presque) son propre rôle, celui d’un acteur imbu de lui-même qui revient chez lui après un an de tournage à l’étranger et essaie de réintégrer son milieu professionnel. Il décroche un poste à la radio, celui d’animateur d’une ligne ouverte nocturne, et apprivoise les oiseaux de nuit solitaires qui le contactent. Ces discussions l’ouvriront à une réalité nouvelle.

Jennifer Alleyn, qui signe ici son deuxième long métrage (elle nous avait offert Impetus en 2019), parle de Kaïros comme d’une offrande «poétique et comique».

«Les personnages vont saisir, ou pas, une occasion qui conduira à leur transformation ou la réinvention de leur vie. Celui d’Emmanuel Schwartz est en crise existentielle, comme on l’est pas mal tous en ce moment (rires). Le personnage va réaliser à quel point on va mieux quand on est en lien avec d’autres êtres humains. C’est bon, d’être attentif les uns aux autres.»

Kaïros sera projeté aux Rendez-vous Québec Cinéma, en clôture, le 30 avril, et prendra ensuite l’affiche le 15 mai.