«Kaïros» clôturera les Rendez-vous Québec Cinéma 2026

La 44e édition des Rendez-vous Québec Cinéma se terminera en beauté avec la présentation de la première mondiale du film Kaïros, réalisé par Jennifer Alleyn. La projection aura lieu le 30 avril au Cinéma du Musée.

Le film, produit par Les films de Jennie et mettant en vedette Emmanuel Schwartz, sera ensuite distribué au Québec à partir du 15 mai.

Laura Rohard, directrice des Rendez-vous Québec Cinéma, a exprimé que ce choix s’inscrit dans une volonté de mettre en avant un film de fiction empreint d’humanité.

«Kaïros fait pleinement écho à notre film d’ouverture, lui aussi écrit et réalisé par une femme, et autour des questionnements identitaires. Une belle façon de clore les Rendez-vous sur une soirée riche en émotions», dit-elle.

Jennifer Alleyn, connue pour ses œuvres précédentes telles que Cosmos et Impetus, propose avec Kaïros une création singulière. Le film, scénarisé et réalisé par elle-même, promet d’apporter une nouvelle perspective artistique et narrative.

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