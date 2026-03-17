Une dernière supplémentaire pour Ingrid St-Pierre et «Seule au piano»

Ingrid St-Pierre sera de retour à la Place des Arts pour une supplémentaire de son spectacle Seule au piano, dans le cadre des Francos de Montréal. Le spectacle aura lieu le samedi 13 juin au Théâtre Maisonneuve, marquant la dernière représentation montréalaise de cette tournée acclamée.

Depuis son lancement, la tournée Seule au piano a connu un succès remarquable, attirant près de 17 000 spectateurs à travers 54 représentations au Québec et au Canada. La tournée a été couronnée en février avec la grande finale au Théâtre Maisonneuve. L’artiste a toutefois ajouté une supplémentaire et s’ajoute donc à la programmation des Francos.

Ce spectacle dépouillé de tout artifice met en lumière Ingrid St-Pierre seule sur scène avec son piano, créant un dialogue direct et sensible avec le public. Les chansons, revisitées dans leur forme la plus épurée, se transforment en confidences musicales où la voix, les silences et les notes s’entremêlent pour offrir une expérience unique.

La représentation du 13 juin promet d’être une occasion exceptionnelle pour les fans de découvrir ou de revivre ce spectacle envoûtant. Les billets pour l’événement seront mis en vente ce vendredi 20 mars à 10h sur le site www.ingridstpierre.com.

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