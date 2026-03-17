L’Impro Cirque revient à la TOHU pour un spectacle unique

La TOHU de Montréal s’apprête à accueillir un événement unique en son genre avec le retour de L’Impro Cirque, du 9 au 11 avril 2026. Ce spectacle, qui n’avait pas été présenté depuis 2019, promet de captiver le public avec une combinaison inédite de cirque, improvisation, théâtre, danse et mouvement.

L’Impro Cirque se déroulera dans une atmosphère festive et conviviale, transformant la TOHU en une véritable arène de cirque improvisé. Les spectateurs pourront profiter de la nourriture et des boissons servies directement dans la salle, leur permettant de ne rien manquer de l’action sur scène.

Chaque soirée sera unique, offrant des performances encore inconnues des artistes eux-mêmes, promettant ainsi des moments de surprise et d’émerveillement.

Des équipes de talent en compétition

Le spectacle est structuré autour de quatre équipes, chacune composée de quatre circassiens et accompagnée d’une personnalité reconnue du monde de l’improvisation. Les personnalités invitées incluent Jean-François Aubé, Pascale Marineau, Lily Thibeault et Richardson Zéphir.

Les demi-finales se tiendront les 9 et 10 avril, opposant les équipes Bleu contre Jaune et Vert contre Rouge respectivement. Les deux équipes victorieuses s’affronteront lors de la grande finale le 11 avril, promettant un dénouement spectaculaire.

La TOHU invite le public de tous âges à participer à cet événement exceptionnel. L’Impro Cirque offre une occasion rare de voir des artistes de cirque repousser les limites de leur art dans un format totalement improvisé.

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